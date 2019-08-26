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رياضة

منتخب مصر لكرة اليد يلتقى نيجيريا بربع نهائى دورة الالعاب الافريقية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:13 ص
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
عمرو الحلوانى
يدخل المنتخب الوطنى الأول لكرة اليد فى مواجهة قوية اليوم أمام نيجيريا فى إطار لقاءات دور الـ 8 من منافسات بطولة دورة الألعاب الإفريقية .

وتعد مواجهة نيجيريا واحدة من المباريات القوية فى ظل الخبرات الجيدة التى يتمتع بها الفريق المنافس وتواجد مجموعة من أبرز اللاعبين بصفوفه .

ويسعى المنتخب الوطنى لكرة اليد إلى تحقيق الفوز والسير بخطى ثابتة نحو التأهل إلى الأدوار المقبلة ، يعد أن كان المنتخب قد حقق الفوز فى المباريات الثلاث بدور المجموعات .

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