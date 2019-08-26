منتخب مصر لكرة اليد يلتقى نيجيريا بربع نهائى دورة الالعاب الافريقية

يدخل المنتخب الوطنى الأول لكرة اليد فى مواجهة قوية اليوم أمام نيجيريا فى إطار لقاءات دور الـ 8 من منافسات بطولة دورة الألعاب الإفريقية .



وتعد مواجهة نيجيريا واحدة من المباريات القوية فى ظل الخبرات الجيدة التى يتمتع بها الفريق المنافس وتواجد مجموعة من أبرز اللاعبين بصفوفه .



ويسعى المنتخب الوطنى لكرة اليد إلى تحقيق الفوز والسير بخطى ثابتة نحو التأهل إلى الأدوار المقبلة ، يعد أن كان المنتخب قد حقق الفوز فى المباريات الثلاث بدور المجموعات .