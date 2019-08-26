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الفراخ البيضاء بـ 20 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض الاثنين 26 - 8 - 2019

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:17 ص
صدى البلد
جمال صلاح الدين
حرصا من "صدى البلد، على تقديم خدمة مميزة لقرائه، ننشر أسعار الدواجن اليوم الاثنين، الموافق 26 - 8 - 2019، في البورصة المصرية الرئيسية.

بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 20 جنيها، وهو نفس سعر أمس.

كما سجلت أسعار الفراخ الساسو 33 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت الابيض بين 6 و6.25 جنيه، وتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 4.5 و4.25 جنيه.

واستقرت أسعار الأمهات البيضاء 18 جنيهًا، و36 جنيهًا سعر كرتونة البيض الأبيض.

واستقر سعر كرتونة البيض الأحمر عند 36 جنيهًا، فيما تراوح سعر كرتونة البيض البلدي بين 42 و42.5 جنيه.

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