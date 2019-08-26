نائب رئيس بنك مصر يكشف لـ صدى البلد آخر القرارات الخاصة بالشهادات

صرح عاكف مغربى نائب رئيس بنك مصر بأن البنك قرر خفض الفائدة 1% على الشهادة الادخارية ذات آجال ثلاث سنوات بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1.5% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي.



وأضاف عاكق مغربى،فى تصريح خاص لصدى البلد،أن قرار خفض الفائدة يعتبر مؤشرا جيدا لتشجيع الاستثمار بعد انحسار التضخم،لافتا إلى أن الفائدة على شهادة إلى 14% مقارنة 15% يصرف عائدها شهريا لمدة 3 سنوات.



وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري قررت في اجتماعهـا اليـوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.25٪ و15.25٪ و14.75٪على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75.