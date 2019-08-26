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اقتصاد

الطماطم بـ 4 جنيهات..سعر الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 26-8-2019

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:24 ص
سعر الخضروات اليوم
سعر الخضروات اليوم
آية الجارحي

سعر الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 26-8-2019 شهد استقرارا، في سوق العبور حيث تراوحت الطماطم بين جنيهين و4 جنيهات، والبطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وتراوح سعر البصل بين جنيهين و3.5 جنيه، الكوسة ترواحت بين 5 و8 جنيهات


وتراوح سعر الفاصوليا في سوق العبور اليوم الاثنين بين 25 و35 جنيها، والباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي بين جنيهين و 4.5 جنيه، والملوخية بين جنيهين و3 جنيهات، والخيار البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه، والبامية بين 14 و20 جنيها.


وعن أسعار الفاكهة، تراوح سعر العنب البناتي الأصفر بين 4 و6 جنيهات، العنب البناتي الأحمر بين 4 و7 جنيهات، التين برشومي بين 5 و8 جنيهات،بطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها، مانجو بلدي بين 5 و10 جنيهات، مانجو عويس 17 و 25 جنيها.

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