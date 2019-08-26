توزيع 4 أطنان صكوك أضاحي على الأكثر احتياجا بـ الوادي الجديد

وافقت وزارة الأوقاف علي دعم المحافظة بـ ٤ طن لحوم بلدية من اللحوم الخاصة بصكوك الأضاحى، لتوزيعها للحالات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة.



وصرح الشيخ سيد عبد المجيد مدير عام الأوقاف بالمحافظة بأن اللحوم سيتم توزيعها على ١٢ إدارة أوقاف فرعية على مستوى المحافظة، وسيتم التنسيق بين هذه الإدارات ورؤساء القري ومسئولي التضامن الإجتماعي لتوزيعها فى النطاق الجغرافي لكل إدارة.



وأكد عبد المجيد ان الوزارة دعمت المحافظة بمساحة 4500 متر سجاد وذلك لفرشها بمساجد عدد من قري ومدن المحافظة حسب الاحتياج، حيث جرى توزيع السجاد علي عدد 19 مسجد من مساجد المحافظة

