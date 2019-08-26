ضبط أدوية تأمين صحي ومنشطات جنسية في حملة على صيدليات بنها

بدات الأجهزة المعنية بالقليوبية التحقيق في واقعة ضبط اقراص مخدرة ومنشطات جنسية وحقن تخدير خاصة بالمستشفيات وأدوية خاصة بالتأمين الصحي داخل الصيدليات ببنها



كانت تعليمات الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بتكثيف المرور على الصيدليات لضبط أي مخالفات أو أدوية منتهية الصلاحية واتخاذ الإجراءات القانونية.



قامت حملة بإشراف الدكتورة ألفت السيد، مدير عام الصيدلة والدكتورة فيفيان هنري، مدير التفتيش والدكتور جمال عبد الغني، مدير إدارة بنها حملة مكبرة على الصيدليات بنطاق المدينة، برئاسة الدكتورة نشوي سنوسي مدير التفتيش الصيدلي ببنها، ومفتشة الصيدليات مروة سمير، والرائد محمد الشربيني بمباحث التموين.



وتم خلال الحملة العثور على 600 قرص مخدرات جدول أول ترامادول، و200 قرص منشط جنسي و49 أمبول جدول ثان حقن تخدير خاصة بالمستشفيات وأدوية خاصة بالتأمين الصحي وتم تحرير محضر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

