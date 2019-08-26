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اسعار الدواجن اليوم.. الفراخ البيضاء والحمراء والبلدي والبيض بكل أنواعه

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:28 ص
اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم
جمال صلاح الدين
شهدت أسعار الدواجن اليوم استقرارا نسبيا، وحرصا من "صدى البلد، على تقديم خدمة مميزة لقرائه، ننشر أسعار الدواجن اليوم الاثنين، الموافق 26 - 8 - 2019، في البورصة المصرية الرئيسية.

وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 20 جنيها، وهو نفس سعر أمس.

كما سجلت أسعار الفراخ الساسو 33 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت الابيض بين 6 و6.25 جنيه، وتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 4.5 و4.25 جنيه.

واستقرت أسعار الأمهات البيضاء عند 18 جنيهًا، و36 جنيهًا سعر كرتونة البيض الأبيض.

واستقر سعر كرتونة البيض الأحمر عند 36 جنيهًا، فيما تراوح سعر كرتونة البيض البلدي بين 42 و42.5 جنيه.

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