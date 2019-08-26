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طهران تعلن بيع النفط الموجود على ناقلتها المحتجزة بجبل طارق

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:36 ص
طهران تعلن بيع النفط
طهران تعلن بيع النفط الموجود على ناقلتها المحتجزة بجبل طارق
دعاء أبوهشيمة
أعلنت الحكومة الإيرانية أن طهران باعت النفط الموجود على الناقلة التي احتجزت في جبل طارق ، والمشتري هو من سيحدد وجهة ناقلة النفط، بحسب ما ذكرت شبكة سكاي نيوز، في نبأ عاجل لها.

وكانت منطقة جبل طارق قد قررت الإفراج عن الناقلة لكنها لم تحدد على الفور موعدا لإبحارها أو إن كانت ستبحر من الأساس بعد الطلب القانوني الأمريكي.

وكان فابيان بيكاردو رئيس وزراء جبل طارق الخاضعة للحكم البريطاني صرح أن أمر الإفراج عن الناقلة صدر بعد ضمانات مكتوبة من طهران بأن السفينة لن تفرغ حمولتها من النفط في سوريا وهو ما ينتهك عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي.

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