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سيارات

بعد الركود والتخفيضات الأخيرة .. أرخص 3 سيارات في مصر

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:00 م
اشرف عطية
يشهد سوق السيارات في مصر حاليا حالة من الارتباك مما أدى إلى انخفاض المبيعات بشكل ملحوظ ويرجع السبب في هذه الحالة لأكثر من عامل منها حملة خليها تصدي لوقف جشع تجار السيارات وأيضا عدم رغبة المستهلك في الشراء في الوقت الحالي لانتظاره موديلات ٢٠٢٠ و تدني أسعار سيارات ٢٠١٩ بسبب تكدسها لدى التجار.

ما هي أرخص سيارة في مصر وكم سعرها؟

وأعلن وكيل IFG أوتوموتيف للتجارة انخفاضا جديدا في أسعار السيارات في مصر بداية الشهر الجاري، حيث أصبحت السيارة الصينية زوتي Z100 هي أرخص سيارة في مصر بسعر 131 ألف جنيه. 

سوزوكي التو ثاني أرخص السيارات في مصر

وتأتي سوزوكي التو في المرتبة الثانية لـ أرخص السيارات في مصر بسعر 133 ألف جنيه.

لادا جرانتا مانيوال ثالث أرخص سيارة في مصر 

وفي المرتبة الثالثة لـ أرخص السيارات في مصر، تأتي سيارة لادا جرانتا مانيوال و التي يبدأ سعرها من 148 ألف جنيه.

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