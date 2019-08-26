انهيار جزئى لعقار فى الأقصر ..صور

تلقت غرفة عمليات محافظة الأقصر، صباح اليوم الإثنين، اخطارا يفيد بانهيار حائط بالدور الثاني العلوي بأحد العقارات بشارع إيزيس المتفرع من شارع صلاح سالم بالأقصر، ملك ورثة سوريال ميلاد حنس، وذلك دون حدوث أي إصابات أو وفيات.



وفور ورود الإخطار تم انتقال جميع الجهات المسئولة إلى الموقع ومنها مجلس مدينة الأقصر والإدارة الهندسية وحي وسط والشرطة والإسعاف والمرور والدفاع المدني وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.



وتبين أن المنزل مكون من ثلاثة طوابق مبنية بالحوائط الحاملة وخليط من الطوب اللبن والأحمر وسقف علوي من الجريد، كما تبين من الانتقال والمعاينة أن المنزل لم يصدر له قرار إزالة وسيتم كتابة تقرير بمعرفة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.



ولم يسفر الانهيار عن أي إصابات أو وفيات ولا توجد تلفيات سوى عدد 2 سيارة ودراجة بخارية كانوا متواجدين أسفل العقار.