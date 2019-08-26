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الحفاظ على التراث: وضع مسلة وسط ميدان التحرير يؤكد الهوية المصرية.. فيديو

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 11:18 ص
ميدان التحرير
ميدان التحرير
مي محمد
أكدت الدكتورة ريهام عرام ، مدير عام إدارة الحفاظ على التراث بمحافظة القاهرة، أن فكرة إضافة لمسة جمالية و تطوير ميدان التحرير جاءت بناء على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأشارت الدكتورة ريهام عرام ، خلال لقائها ببرنامج " 8 الصبح " ، المذاع عبر فضائية " دي إم سي " ، اليوم الإثنين ، إلى ان القاهرة ستشهد حدثا مهما للغاية الفترة المقبلة ، وهو نقل المومياء الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط .

واردفت ان هذا الحدث سيغطيه مئات القنوات الفضائية ، ولذلك من المهم أن تظهر القاهرة في أبهي صورها ، متابعة أن التطوير سيكون من خلال إضافة بعض الإضاءات واللمسات والتشجير.

وتابعت ان فكرة التطوير تدرس حاليا ، ففي حال نجاح الدراسة سيتم تنفيذها وسيتم وضع مسلة في وسط ميدان التحرير ، لافتة إلى ان وضع هذه المسلة يؤكد على الهوية المصرية، وعلى هذا المنتج المصري الذي ميز المصريين عن غيرهم .

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