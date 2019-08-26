ترامب : نقدر ما حققته مصر تحت قيادة السيسي من أمن واستقرار وتطورات تنموية

التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية "دونالد ترامب"، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع بفرنسا.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس الأمريكي اعرب عن تقديره لمصر ولشخص الرئيس، وما حققته مصر تحت قيادة من أمن واستقرار وتطورات تنموية بالرغم من المحيط الإقليمي غير المستقر وما يفرضه ذلك من تحديات ضخمة".



