مدير الأسهم في بنك كريدي سويس: البورصة المصرية أصبحت أكثر جاذبية..فيديو

حل أحمد بدر مدير الأسهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك كريدي سويس، ،ضيفا في برنامج "بلومبرج دايبريك: الشرق الأوسط" للحديث عن أسواق الأسهم في المنطقة.



ووفقا لوكالة بلومبرج الأمريكية، قال بدر، خلال حديثه مع المذيعين مانوس كراني و تريسي ألواي إن البورصة المصرية أصبحت أكثر جاذبية.



وفي وقت سابق قال رئيس أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك "كريدي سويس"، إن مصر تعد هي الخيار الأفضل للبنك في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن أن معدلات التضخم في مصر لم تكن مرتفعة بالصورة الكبيرة التي كانت عليها.



وأكد أن مصر تظل نقطة استثمار جاذبة، وأصبحت أكثر جاذبية بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.



