لسان تامر أمين أوقفه عن العمل.. فيفي عبده وشيرين عبد الوهاب وشريف مدكور لم يسلموا منه

يعتبر تامر أمين أحد أشهر الوجوه الإعلامية على الشاشة، وعرف من خلال برنامج البيت بيتك ، والذي كان يقدمه بالاشتراك مع الإعلاميين محمود سعد وخيري رمضان، إلا أن تامر أمين اعتاد إثارة الجدل بمواقفه وتصريحاته عبر الشاشة، مما قاده مؤخرا لأزمة نتج عنها وقف برنامجه والتحقيق معه أمام المجلس الأعلى للإعلام.



ومن خلال التقرير التالي نرصد أبرز الأزمات التي أثارتها تصريحات تامر أمين وتسببت له في أزمات :



تامر أمين ورانيا علواني



وهي الحلقة سبب الأزمة الأخيرة، و استضاف فيها الإعلامي تامر أمين النائبة البرلمانية والتي تعمل أيضا بالطب ، وهي عضوة بمجلس إدارة النادي الأهلي.



ووجه تامر أمين سؤالا لزوج رانيا تسبب في إحراجها ، حيث قال له: " احساسك إيه يا دكتور هاني وانت معدي في البيت فتلاقي دولاب فيه 48 ميدالية ذهبية و75 نيشان ، وانت أكتر حاجة عملتها إنك كسبت علي حمادة عشرة طاولة إمبارح على القهوة".



وكان هذه الحلقة هي فحوى الشكوى التي قدمها المجلس القومي للمرأة إلى الأعلى للإعلام ، واتهم فيها الإعلامي تامر أمين بالتهكم على عمل المرأة والسخرية منها.



تامر أمين وشريف مدكور



هجوم كبير تعرض له الإعلامي تامر أمين بسبب تصريحاته عن شخصية الإعلامي شريف مدكور، وذلك خلال استضافته بأحد البرامج على إذاعة نجوم fm ، حيث قال تامر أمين : " إن شريف مدكور يتعمد تقمص شخصية ناعمة على الشاشة بعيدا عن شخصيته الحقيقية ليدخل قلوب المشاهدين.



وقال تامر :" ان البرامج التي تهتم بالطبخ تحتاج لمذيع طري وناعم"، وهذه التصريحات أدت لاستفزاز شريف مدكور ، الذي رد بدوره على تامر أمين قائلا : "كلامك سم يا أستاذ تامر وشخصيتي على الشاشة نفس شخصيتي على الحقيقة ".



تامر أمين وشيرين عبد الوهاب



الفنانة شيرين عبد الوهاب والمعروفة أيضا بـ سقطاتها الكثيرة وتصريحاتها المثيرة للجدل تعرضت لهجوم قاس أيضا من تامر أمين ، الذي اتضح أنه لم يكن أكثر حذرا ودقة منها في تصريحاته.



وطالب تامر أمين في إحدى حلقاته بوضع حد لشيرين عبد الوهاب ومنعها من الغناء في الحفلات مؤكدا أنها لا تدرك ماتفعله.



وهجوم تامر أمين على شيرين عبد الوهاب دفع زوجها الفنان حسام حبيب لمهاجمة الإعلامي تامر أمين ، حيث نشر خطابا من ولي العهد السعودي الأسبق سلطان بن عبد العزيز يتهم فيه والد تامر أمين بالعبث بمتعلقات ثمينة في أحد مقرات الضيافة بالسعودية.



تامر أمين و فيفي عبده



الراقصة فيفي عبده تعرضت لهجوم قاس أيضا من تامر أمين بسبب فيديوهات الرقص التي تقوم بنشرها عبر حسابها على انستجرام وعقدها لمؤتمر صحفي أعلنت فيه أنها ستعود للرقص.



وفي إحدى حلقاته قال تامر أمين : " عطيات .. هذا اسم فيفي عبده الحقيقي ولا أعرف كيف تفكر هل من الممكن أن يعبث الشيطان بعقول الناس ليسبروا في طريق الخطأ وبلا رجعة".



وتساءل : " هل من المفترض ان تفكر فيفي عبده في آخرتها ام في الهشك بشك".