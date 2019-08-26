ندوة في مكتبة المستقبل حول العلاج النفسي لحالات الاكتئاب لدى الشباب

تنظم مكتبة المستقبل التابعة لجمعية مصر الجديدة٬ ندوة تحت عنوان "العلاج النفسي لحالات الاكتئاب لدى الشباب"، يحاضر فيها الدكتور على سليمان٬ أستاذ علم النفس الإرشادى بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، وذلك اليوم الاثنين فى تمام الساعة الخامسة مساء.



وقال الدكتور نبيل حلمى، الأمين العام لجمعية مصر الجديدة إن محاور الندوة تدور في 8 نقاط حول ما هو مرض الاكتئاب والتعريفات المختلفة في النظريات النفسية وتعريف المدارس السلوكية للاكتئاب وأساليب وطرق التدخل العلاجي للاكتئاب في ضوء النظريات المختلفة و الخطة العلاجية للحالات الاكتئابية والأهداف العلاجية المباشرة والأهداف المرحلية للعلاج والأهداف البعيد لعملية العلاج النفسي لحالات الاكتئاب.