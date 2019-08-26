البيئة: مهمتنا بناء أجيال تدرك أهمية صون الموارد الطبيعية

افتتحت وزارة البيئة ورشة العمل التعريفية لمشروع تعزيز القدرات الوطنية لتحسين المشاركة العامة من أجل تنفيذ اتفاقيات ريو (مشروع بناء القدرات المرحلة الثالثة)، والذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP والممول من مرفق البيئة العالمية GEFوتضع الوزارة ضمن أولوياتها بناء جيل واعي يتفهم أهمية البيئة وضرورة صون الموارد الطبيعية.



وأبرزت الوزارة أهمية دور الإنسان الذي يعتبر عصب التنمية والدليل نتائج مهرجان الطبيعة والثقافات المحلية والذى ركز على السكان المحليين ودورهم فى صون الموارد الطبيعية كما أكدت أهمية دمج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية مما يساعد على تحسين المشاركة العامة فى القطاع البيئي من خلال جيل يتفهم أهمية البيئة التي تعد في المقام الأول أساس الحياة.



أعلنت الوزارة أهمية المشاركة العامة وأهمية ربط الثلاثة اتفاقيات ( التنوع البيولوجي- مكافحة التصحر - والتنوع البيولوجي) للعمل سويا مما يساعد في توفير الوقت والمجهود وكفاءة استخدام التمويل، مشددة على أهمية مشاركة الجميع فى العمل البيئى الجهات الحكومية والمجتمع المدني وطلاب المدارس والجامعات لذلك قامت وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية بتنفيذ بعض المبادرات مثل تنظيف نهر النيل من المخلفات وإعادة تدويرها واستخراج منتج يستفاد منه والمساهمة في تقليل دفن المخلفات وبالتالي تحقيق تنمية مستدامة.



حضر الورشة العديد من ممثلي وزارات الزراعة والتربية والتعليم والتعليم العالي والسياحة والتخطيط والجمعيات الأهلية وعدد من منظمات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص والعديد من الجهات المعنية المختلفة والعديد من المختصين والخبراء من مختلف القطاعات.

