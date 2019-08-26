مدرب الأهلي الجديد.. ريكاردو جوميز الأقرب لتولى تدريب الأحمر.. إنجازات أوروبية وهزيمة أمام الزمالك

مدرب الأهلى الجديد هو الشغل الشاغل للقلعة الحمراء لبعد رحيل مارتن لاسارتي الذي تم إقالته بعد الخروج من كأس مصر علي يد بيراميدز في دور ال16.



مدرب الأهلى الجديد أصبح مطلبا جماهيريا بعد إخفاقات الأحمر الأخيرة فى البطولة الأفريقية التى غابت سنوات عن الجزيرة، وتحلم الجماهير بمدرب جديد للقلعة الحمراء يحقق آمالها وطموحاتها بالفوز بالألقاب سواء على المستوى المحلى أو القاري وهو ما يضع مجلس الإدارة في مأزق كبير يتطلب توفير كافة الإمكانات المادية للحصول علي مدرب ذي خبرة في القارة السمراء وصاحب إنجازات.



ووفقا لبعض التقارير فإن الأهلي دخل في مفاوضات قوية مع البرازيلي ريكاردو جوميز لتولي المهمة الفنية للفريق الأول بداية من الموسم المقبل.



ونعرض لكم السيرة الذاتية للمدرب البرازيلي:



حياته كلاعب



-لعب البرازيلي في مركز المدافع

-لعب ريكاردو في صفوف فريق فلومينيسي البرازيلي خلال الفترة 1982-1988 ونجح في تحقيق لقب الدوري البرازيلي عام 1984

-احترف في صفوف فريق بنفيكا البرتغالي عام 1988 وظل ضمن صفوفه حتي 1991 وأحرز 17 هدفا في 83 مباراة

-انضم إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي "1991-1995 " وحقق أربعة ألقاب أبرزها الدوري

-وفي عام 1995 عاد ريكاردو إلى فريق بنفيكا واعتزل اللعب بعد موسم واحد

- مثل ريكاردو منتخب بلاده في 45 مباراة وحقق لقب كأس أمريكا الجنوبية نسخة 1989 بعد غياب 40 سنة

-حقق الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1988

-في عام 1990 شارك مع المنتخب البرازيلي في بطولة كأس العالم ولعب بشكل أساسي في كل المباريات حتي تم طرده في مباراة دور ال16 أمام الأرجنتين وخسر راقصو السامبا 1-0



مسيرته كمدرب



- بدأ التدريب مع نادي باريس سان جيرمان 1996-1998 وحقق لقب كأس فرنسا وكأس رابطة دوري المحترفين

- وقاد 6 فرق برازيلية مختلفة من 1998 وحتي 2004 أبرزها فلومينيسي وفلامنجو

- درب منتخب البرازيل الأولمبي 2002-2004

- حقق كأس دو نورديستي عام 1999 ، كأس بيناتو البرازيلي 1999 مع فريق فيتوريا البرازيلي

- ومع نادي بوردو الفرنسي 2005 وحتي 2007 حقق بطولة رابطة المحترفين الفرنسية

- نادي فاسكو دي جاما البرازيلي حقق معه بطولة كأس البرازيل 2011

- وفي 2016 صعد بنادي بيتافوغو رتاغاس البرازيلي إلي الدوري الممتاز

- درب فريق النصر السعودي موسم 2017 واحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري



وخلال مسيرة البرازيلي ريكاردو التدريبية احتك بلاعبين وفرق مصرية حيث لعب حسام غالي تحت قيادة البرازيلي خلال موسم ولعب الكابيتانو مباراة واحدة أمام أهلي جدة.



-كما تلقي هزيمة قاسية أمام الزمالك بنتيجة 2- 1 والتى استضافتها مصر في البطولة العربية عام 2017.