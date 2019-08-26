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البيئة تناقش مع مدير إيفاد الحد من تأثير التغيرات المناخية على الزراعة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 11:33 ص
صدى البلد
حنان توفيق
التقى مسئولو وزارة البيئة مع دينا صالح المدير الوطنى لمكتب الصندوق الدولى للتنمية الزراعية بمصر (إيفاد) والوفد المرافق لها، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين فى مجال الحد من تأثير التغيرات المناخية على الزراعة.

وأكدت البيئة على أهمية العمل على مساعدة المزارعين على التكيف مع آثار التغيرات المناخية وزيادة الإنتاج الزراعي والحيوانى، وذلك من خلال استحداث تكنولوجيات جديدة لتنفيذ ذلك، مشيرة إلى أهمية التعاون مع صندوق المناخ الأخضر فى هذا الشأن.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع عددا من المشروعات التى ينفذها الصندوق فى مصر، حيث بدأ تنفيذ مشروع سيل لمساعدة الفلاحين لزيادة دخلهم وإنتاجيتهم، حيث أكدت الوزيرة على ضرورة إنشاء مكون لتدوير المخلفات الزراعية وإنتاج الوقود الحيوى به، وكذلك مشروع ستار الذى يتم تنفيذه بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج لمساعدة الفلاحين على تحسين نظم الرى وزيادة الإنتاجية الزراعية والمساعدة على التكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الأخرى الجارى تنفيذها فى مصر.

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