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اقتصاد

حملة لضبط التوك توك وسيارات النقل المخالفة بمدينة بدر

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 11:18 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
​صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم شن حملة لضبط مركبات "التوك توك"، وسيارات النقل المخالفة، والتي تسير عكس الاتجاه، والتي لا تحمل لوحات تراخيص، وذلك بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة مدينة بدر، وبالتعاون مع قسم شرطة التعمير بمدينة بدر، وأمن جهاز المدينة وإدارة الأحياء.

وأضاف رئيس الجهاز، أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من مركبات"التوك توك" المخالفة وتم تحرير المحاضر اللازمة، واحتجازها داخل جهاز المدينة، تمهيدا لنقلها إلى قسم شرطة مدينة بدر لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكيها، كما تم التحفظ على عدد 3 سيارات نقل مخالفة لشروط تصاريح السير، واشتراطات قوانين هيئة المجتمعات العمرانية والمرور.

وقال رئيس الجهاز: تم تنفيذ عدد ١٢ قرار إزالة للمخالفات بالمجاورة الخامسة بالحي الأول، وإزالة ٢٠ مخالفة إشغال بشوارع المدينة، و٢٠ إعلانًا مخالفًا، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز المدينة للقضاء على المظاهر العشوائية وضبط المخالفات، والحفاظ على النسق الحضاري بالمدن الجديدة.

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