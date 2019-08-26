ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد البوست المحذوف لـ زوج أنغام.. نجوم تعرضوا لهجوم من جمهورهم بسبب زواجهم

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:53 م
انغام مع زوجها أحمد
انغام مع زوجها أحمد إبراهيم
قسم الفن
رغم أن الزواج من خصوصيات الفنان، وأمر لا يهم أحدا غيره، إلا أن كثيرا من النجوم تعرضوا لهجوم من جمهورهم بسبب ارتباطهم، ولأسباب مختلفة ومتباينة، ومن أبرز هؤلاء النجوم الذين لم يحصلوا على رضا جمهورهم بعد زواجهم.

أنغام
أعرب الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، زوج الفنانة أنغام، أمس الأحد، عبر حسابه في إنستجرام، عن سعادته بحصوله على الجائزة الدولية "جلوبال ميوزك أوردز"، عن توزيع أغنية "حالة خاصة جدا" لزوجته أنغام.

وتحدث أحمد إبراهيم، في البوست نفسه عن محاربته من إعلام بلده قائلا: "بمناسبة حالة خاصة جدا وأنغام، أكتر فنان تم محاربته وتشويهه من بعض أقلام وإعلام (بلدي) من وقت نزول ألبوم أنغام هو (العبد لله) وصل لحد وصفي بالمبتدئ ومسحوا ١٧ سنة تعب ونجاح وحذف اسمي من المرشحين في استفتاء بعض الجوائز المحلية. شكرًا". ولكنه قام بحذف هذا الجزء من البوست بعد دقائق من نشره.

ومن المعروف، أن أحمد إبراهيم وأنغام تعرضا لهجوم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد زواجهما، وذلك لأنه متزوج وأب لطفلين بالفعل، فضلا عن اتهام أنغام بخطف رجل من زوجته وأبنائه، وكذلك خيانة صديقتها أصالة التي تربط زوجها طارق العريان صلة قرابة بزوجة أحمد إبراهيم الأولى.

أحمد سعد
تعرض أحمد سعد وسمية الخشاب لهجوم كبير من الجمهور بعد زواجهما منذ شهور، وهو الزواج الذي انتهى بالطلاق أيضا، وسط خلافات عديدة واتهامات متبادلة بينهما، وسبب رفض الجمهور لزواجهما ما وصف بظلمهما الفنانة ريم البارودي، التي عاشت لسنوات قصة حب مع أحمد سعد، انتهت بزواجهما سرا، ثم طلاقهما أيضا، علما أن أحمد سعد أيضا سبق له الزواج والإنجاب من قبل.

شيري عادل
من أكثر الزيجات التي تعرضت لانتقادات أيضا زواج الداعية الإسلامي معز مسعود من الفنانة شيري عادل، وهي الزيجة التي انتهت بالطلاق قبل مرور أقل من عام على زواجهما، وسبب الهجوم هو الاختلاف الفكري والثقافي بين فنانة متحررة، وداعية ملتزم، ما أدى لرفض الجمهور لهذه الزيجة، فضلا عن زواج الداعية من قبل أكثر من مرة، انتهت جميعها بالطلاق.
بعد البوست المحذوف لـ زوج أنغام.. نجوم تعرضوا لهجوم من جمهورهم بسبب زواجهم

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

3 أمور تقلق هنا الزاهد قبل زواجها من أحمد فهمي.. تعرف عليها

5 مواقف أثارت الجدل حول أحمد إبراهيم وزوجته أنغام.. فارق العمر الأبرز

بـ لفظ خادش للحياء.. نجل أنغام يتوعد زوجها ثم يتراجع.. مسيرك تقع في إيدي

بعد تهديده لزوج والدته بـ لفظ خادش.. ابن أنغام يكشف تفاصيل نارية

زوج أنغام: بتحارب من إعلام بلدى

أنغام تعلق على فوز زوجها بجائزة جلوبل ميوزك أوورد

ترشيحاتنا

أعمل إيه ..كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع ضاع وفيه رصيد

هاجمت المنوفية .. القراد حكاية حشرة تعيش على الدماء.. تنتشر بأمريكا وأفريقيا وتنقل الأمراض

نص كلمة الرئيس السيسي في جلسة التنوع البيولوجي والمحيطات بقمة G7

خلال لقائه بالرئيس السيسي.. ترامب يفجر مفاجأة عن صفقة القرن

اشترى سامسونج جلاكسى نوت 9 بخصم 7 آلاف جنيه بهذه الطريقة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنظارة شمس مرايات .. منة فضالى فى أحدث ظهور لها

بفستان مكشوف ومجوهرات فخامة .. رانيا منصور تستعرض أناقتها فى جلسة تصوير جديدة

مكياج صاخب وفستان فضى .. يارا تتألق بإطلالة مثيرة