هتغير حياتك..20 ميزة مذهلة على تطبيق ماسنجر

يعد تطبيق "مسنجر" Messenger، التابع لشركة "فيسبوك" Facebook، أشهر تطبيق للمراسلة في العالم، بعد تطبيق واتساب، حيث يستخدمه ما يقرب من 1.3 مليار مستخدم نشط شهريًا
و يعرض موقع "أندرويد أوثريتي" التقني بعض النصائح والحيل الرائعة التي يمكنك استخدامها والاستفادة بها في تطبيق Facebook Messenger، وإليك القائمة الكاملة لتلك الحيل والنصائح وطريقة استخدام كل منها.
1. استخدام الأسماء المستعارة
يسهل "فيسبوك مستجر" Facebook Messenger تعيين الأسماء المستعارة لـ جهات الاتصال الخاصة بك من خلال الخطوات التالية
افتح تطبيق "فيسبوك مسنجر Facebook Messenger.
اختر أي محادثة بشكل عشوائي.
اضغط على أيقونة (i) الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من المحادثة.
اضغط على الأسماء المستعارة Nicknames.
حدد جهة الاتصال التي تريد منح لقب لها.
اكتب الاسم المستعار ثم اعطي الأمر بالموافقة عليه.
2. كتم صوت المحادثات
تكون ميزة كتم صوت المحادثة مفيدة للغاية عندما تحتاج إلى التركيز على شيء ما أو عندما لا تريد الالتفات إلى الرسا ئل التي تستقبلها كل بضع ثوانٍ، ويمكنك كتم الرسائل بهذه الطريقة:
افتح تطبيق "فيسبوك مسنجر" Facebook Messenger.
اختر أي محادثة بشكل عشوائي.
اضغط على أيقونة (i) في الزاوية العلوية اليمنى من المحادثة.
اختر الإشعارات.
حدد خيار كتم المحادثة.
حدد إلى متى تريد كتم المحادثة.
3. تغيير ألوان المحادثة
يمكن أن تجعل ميزة تغيير ألوان محادثتك أسهل في تمييز جهات الاتصال الخاصة بك ومنح كل دردشة لمسة شخصية.
افتح تطبيق "فيسبوك مستجر" Facebook Messenger.
اختر محادثة.
اضغط على أيقونة i في الزاوية العلوية اليمنى من المحادثة.
إختر لون.
اختر لونًا أو رمزًا تعبيريًا للمحادثة.
4. تشغيل وضع الظلام
تعمل ميزة الوضع الليلي أو الـ "دارك مود" على توفير البطارية أيضًا، كما أنها أسهل على العيون عند الدردشة في الظلام، وإليك طريقة تمكينها:
افتح تطبيق "فيسبوك مسنجر" Facebook Messenger.
اضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليسرى.
اضغط للـ تبديل إلى "الوضع الليلي".
5. يمكنك استخدام مسنجر دون حساب "فيسبوك"
لست بحاجة إلى أن يكون لديك حساب على "فيسبوك" Facebook لاستخدام تطبيق "فيسبوك مسنجر" Facebook Messenger، كل ما عليك فعله هو ثبيت التطبيق والتسجيل باستخدام رقم هاتفك.
6. استخدم رابط Messenger.com للدردشة من أي متصفح
سواء كنت في العمل، أو في اجتماع، أو تفضل ببساطة استخدام الكمبيوتر للدردشة، فيعتبر Messenger.com بديلًا رائعًا للتطبيقات الرسمية أو صفحة "فيسبوك".
ببساطة توجه إلى Messenger.com لبدء الدردشة وتفقد رسائلك.
7. إرسال الرسائل الصوتية
نستخدم الرسائل الصوتية في تلك الأوقات التي نشعر فيها أن كتابة رسالة طويلة سسكون أمرا مزعجا للغاية.
افتح تطبيق "فيسبوك مسنجر" Facebook Messenger.
اختر محادثة.
ابحث عن الميكروفون بجوار مربع النص.
انقر مع الاستمرار فوق رمز الميكروفون أثناء التحدث.
أزل اصبعك من على علامة الميكرفون عند الانتهاء.
8. استخدم رموز المسح الضوئي لإضافة جهات اتصال
افتح تطبيق "فيسبوك مسنجر" Facebook Messenger.
اضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليسرى.
اضغط ميرة أخرى على صورة ملفك الشخصي لتكبيرها، والتي يجب أن تكون محاطة برمز غريب المظهر.
سوف يظهر رمز المسح الخاص بك.
حدد علامة التبويب Scan code لاستخدام كاميرا هاتفك لمسح رمز شخص آخر.
9. استخدم Facebook Messenger كتطبيق لرسائل SMS الخاصة بك
يستخدم العديد بالفعل "فيسبوك مسنجر" Facebook Messenger لمعظم احتياجات المراسلة الخاصة بهم، لذا قد يستخدمونها أيضًا للرسائل النصية القصيرة.
وتعمل هذه الميزة فقط على الهواتف التي تعمل بنظام "أندرويد" Android، وإليك طريقة تفعيلها:
افتح تطبيق "فيسبوك مسنجر" Facebook Messenger.
اضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليسرى.
اختر "الرسائل القصيرة" SMS.
قم بتقعيلها عن طريق سحب زر التفعيل إلى اليمين.
سيُطلب منك التحقق من قرارك.
اضغط نعم.
10. اللعب
يوجد على تطبيق "فيسبوك مسنجر" Facebook Messenger عدد كبير من الألعاب التي يمكنك الاستمتاع بها في أي وقت، وإليك طريقة الوصول إليها:
افتح تطبيق "فيسبوك مسنجر" Facebook Messenger.
اختر أي محادثة بشكل عشوائي محادثة.
اضغط على زر القائمة المكون من أربع نقاط في أسفل الشاشة.
اختر الالعاب.
تفقد جميع الألعاب المتاحة.
عندما تختار واحدة، فقط اضغط على كلمة Play الموجودة بجوارها.
11. إرسال الموقع
يعتبر معظم الناس أن إرسال مواقعهم إلى أصدقائهم أسهل بكثير من محاولة شرح أماكنهم، ولمعرفة كيف ترسل موقعك، اتبع الخطوات التالية:
افتح تطبيق "فيسبوك مسنجر" Facebook Messenger.
اختر أي محادثة بشكل عشوائي.
اضغط على زر القائمة المكون من أربع نقاط في أسفل الشاشة.
اختر موقعا.
يمكنك مشاركة موقعك المباشر لمدة 60 دقيقة عن طريق الضغط على الزر الكبير في الأسفل.
إذا كنت ترغب في تحديد موقع معين، فاضغط على زر الموقع الأحمر في الركن الأيمن السفلي.
حدد موقعك المفضل وحدد Send Pin.
12. إجراء مكالمات الصوت والفيديو
قد يبدو هذا كميزة أساسية، لكني يوجد الكثير من الأشخاص الذين لم يعلموا بوجودها، ولبدء مكالمة صوتية أو مرئية (مكالمة فيديو)، اتبع الخطوات التالية:
افتح تطبيق "فيسبوك مسنجر" Facebook Messenger.
اختر أي محادثة بشكل عشوائي.
في الزاوية العلوية اليمنى، سترى أيقونات كاميرا الهاتف والفيديو.
رمز الهاتف لإجراء المكالمات الصوتية.
أيقونة كاميرا الفيديو مخصصة لإجراء مكالمات الفيديو.
تتوفر هذه الخيارات أيضًا إذا قمت بالنقر فوق قائمة (i).
13. الرد على الرسالة بوجه تعبيري
لا تحتاج إلى كتابة رسالة كاملة للسماح لأصدقائك بمعرفة شعورك حيال شيء كتبوه، حيث يمكنك التعبير عما تشعر به من خلال التفاعل مع رسائلهم لوجه تعبيري، ولمعرفة كيف تفعل ذلك، اتبع الخطوات التالية
افتح تطبيق "فيسبوك مسنجر" Facebook Messenger.
اختر أي محادثة بشكل عشوائي.
ابحث عن الرسالة التي تريد الرد عليها.
اضغط مع الاستمرار على الرسالة.
ستظهر أمامك سلسلة من ردود الفعل يمكنك الاختيار من بينهم ما يناسبك.
14. الرد على رسالة محددة
في بعض الأحيان ترد على الأسئلة بعد فوات الأوان، أو ترد على رسائل متعددة في وقت واحد، ولكي تتجنب الالتباس من خلال السماح للأشخاص بمعرفة الرسالة التي ترد عليها بالتحدي، عليك استخدام ميزة الرد على رسالة محددة
افتح تطبيق "فيسبوكمسنجر" Facebook Messenger.
اختر أي محادثة بشكل عشوائي.
ابحث عن الرسالة التي تريد الرد عليها.
اضغط مع الاستمرار على الرسالة.
سوف تظهر سلسلة من ردود الفعل للاختيار من بينها.
اضغط على السهم الموجود في أقصى اليمين.
أرسل ردك.
15. حذف الرسائل
لحسن الحظ، يتيح لك تطبيق "فيسبوك مسنجر" Facebook Messenger حذف الرسائل التي لا تريد أن يحتفظ بها أي شخص آخر، ويمكنك أيضا حذفها قبل أن يقوم شخص ما بقرائتها، ولكي تتمكن من فعل ذلك، ما عليك إلا اتباع الخطوات التالية:
افتح تطبيق "فيسبوك مسنجر" Facebook Messenger.
اختر أي محادثة بشكل عشوائي.
ابحث عن الرسالة التي تريد حذفها.
اضغط مع الاستمرار على الرسالة.
سوف يظهر خيار إزالة في الركن الأيمن السفلي.
يمكنك تحديد خيار إزالة لك، وسيؤدي هذا إلى حذف الرسالة فقط من جانب المحادثة الخاصة بك..
كما سيظهر خيار إزالة للجميع إذا كان الشخص الآخر لم يقرأ الرسالة بعد.
16. إنشاء استطلاع
افتح تطبيق "فيسبوك مسنجر" Facebook Messenger.
اختر محادثة جماعية.
اضغط على زر القائمة المكون من أربع نقاط في أسفل الشاشة.
اختر استطلاعات الرأي، ثم اكنتب سؤالك والإجابات (الآراء) المحتملة.
اضغط على إنشاء استطلاع.
ملاحظة: استطلاعات الرأي متوفرة أيضًا في القصص، مع قسم الملصقات.
17. مشاركة قصة مسنجر/فيسبوك
يمكنك التقاط صورة أو مقطع فيديو ( 20 ثانية) ومشاركته مع أصدقائك ومعجبيك، كما يمكنك تزيينه بالملصقات والرسومات والكتابة والمؤثرات الخاصة، وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديد من يمكنه رؤيته.
افتح تطبيق "فيسبوك مسنجر" Facebook Messenger.
ابحث عن قسم قصتك مباشرة أسفل شريط البحث.
اضغط على علامة + على اليسار.
حدد صورة، أو التقط صورة باستخدام الكاميرا، أو اكتب نصًا.
استخدم الرسومات والرسائل والملصقات وغيرها من الميزات لتزيين قصتك.
أرسلها عن طريق النقر على الزر في الزاوية اليمنى السفلى.
يمكنك أيضًا استخدام رمز الكاميرا في الزاوية العلوية اليمنى من صفحة "فيسبوك مسنجر" Facebook Messenger الرئيسية.
18. المحادثات السرية
تتطلب المحادثات الحساسة المزيد من الخصوصية، لذا وفر "فيسبوك مسنجر" ميزة تسمي بالـ المحادثات السرية.
وهي ميزة هذه مشفرة، ويمكنك حتى ضبط مؤقت للرسائل حتى يتم حذفها تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة.
19. عرض طلبات الرسائل من الغرباء
يرسل "فيسبوك مسنجر" الدردشات التي تأتي من أشخاص ليسوا ضمن مجموعات أصدقائك إلى طلبات الرسائل. لذا من الجيد التحقق من حين لآخر إذا جاءتك رسالة من شخص لم يصبح ضمن قائمة أصدقائك بعد.
افتح تطبيق "فيسبوك مسنجر" Facebook Messenger.
اضغط على خيار الأشخاص الموجود في أسفل الشاشة.
اضغط على الرمز "الشخص وعلامة +" الموجود في الزاوية العلوية اليمنى من التطبيق.
اضغط على خيار الطلبات.
أي رسائل قادمة من غرباء يجب أن تظهر هنا.
20. حظر جهة اتصال
يمكنك حظرهم من يضايقك على "فيسبوك مسنجر" بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.
افتح تطبيق "فيسبوك مسنجر" Facebook Messenger.
اختر محادثةعشوائية.
اضغط على أيقونة i في الزاوية العلوية اليمنى.
اختر "حظر".
يمكنك الآن تحديد ما إذا كنت تريد حظر هذا الشخص على Messenger و / أو على Facebook.
و يعرض موقع "أندرويد أوثريتي" التقني بعض النصائح والحيل الرائعة التي يمكنك استخدامها والاستفادة بها في تطبيق Facebook Messenger، وإليك القائمة الكاملة لتلك الحيل والنصائح وطريقة استخدام كل منها.
1. استخدام الأسماء المستعارة
يسهل "فيسبوك مستجر" Facebook Messenger تعيين الأسماء المستعارة لـ جهات الاتصال الخاصة بك من خلال الخطوات التالية
افتح تطبيق "فيسبوك مسنجر Facebook Messenger.
اختر أي محادثة بشكل عشوائي.
اضغط على أيقونة (i) الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من المحادثة.
اضغط على الأسماء المستعارة Nicknames.
حدد جهة الاتصال التي تريد منح لقب لها.
اكتب الاسم المستعار ثم اعطي الأمر بالموافقة عليه.
2. كتم صوت المحادثات
تكون ميزة كتم صوت المحادثة مفيدة للغاية عندما تحتاج إلى التركيز على شيء ما أو عندما لا تريد الالتفات إلى الرسا ئل التي تستقبلها كل بضع ثوانٍ، ويمكنك كتم الرسائل بهذه الطريقة:
افتح تطبيق "فيسبوك مسنجر" Facebook Messenger.
اختر أي محادثة بشكل عشوائي.
اضغط على أيقونة (i) في الزاوية العلوية اليمنى من المحادثة.
اختر الإشعارات.
حدد خيار كتم المحادثة.
حدد إلى متى تريد كتم المحادثة.
3. تغيير ألوان المحادثة
يمكن أن تجعل ميزة تغيير ألوان محادثتك أسهل في تمييز جهات الاتصال الخاصة بك ومنح كل دردشة لمسة شخصية.
افتح تطبيق "فيسبوك مستجر" Facebook Messenger.
اختر محادثة.
اضغط على أيقونة i في الزاوية العلوية اليمنى من المحادثة.
إختر لون.
اختر لونًا أو رمزًا تعبيريًا للمحادثة.
4. تشغيل وضع الظلام
تعمل ميزة الوضع الليلي أو الـ "دارك مود" على توفير البطارية أيضًا، كما أنها أسهل على العيون عند الدردشة في الظلام، وإليك طريقة تمكينها:
افتح تطبيق "فيسبوك مسنجر" Facebook Messenger.
اضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليسرى.
اضغط للـ تبديل إلى "الوضع الليلي".
5. يمكنك استخدام مسنجر دون حساب "فيسبوك"
لست بحاجة إلى أن يكون لديك حساب على "فيسبوك" Facebook لاستخدام تطبيق "فيسبوك مسنجر" Facebook Messenger، كل ما عليك فعله هو ثبيت التطبيق والتسجيل باستخدام رقم هاتفك.
6. استخدم رابط Messenger.com للدردشة من أي متصفح
سواء كنت في العمل، أو في اجتماع، أو تفضل ببساطة استخدام الكمبيوتر للدردشة، فيعتبر Messenger.com بديلًا رائعًا للتطبيقات الرسمية أو صفحة "فيسبوك".
ببساطة توجه إلى Messenger.com لبدء الدردشة وتفقد رسائلك.
7. إرسال الرسائل الصوتية
نستخدم الرسائل الصوتية في تلك الأوقات التي نشعر فيها أن كتابة رسالة طويلة سسكون أمرا مزعجا للغاية.
افتح تطبيق "فيسبوك مسنجر" Facebook Messenger.
اختر محادثة.
ابحث عن الميكروفون بجوار مربع النص.
انقر مع الاستمرار فوق رمز الميكروفون أثناء التحدث.
أزل اصبعك من على علامة الميكرفون عند الانتهاء.
8. استخدم رموز المسح الضوئي لإضافة جهات اتصال
افتح تطبيق "فيسبوك مسنجر" Facebook Messenger.
اضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليسرى.
اضغط ميرة أخرى على صورة ملفك الشخصي لتكبيرها، والتي يجب أن تكون محاطة برمز غريب المظهر.
سوف يظهر رمز المسح الخاص بك.
حدد علامة التبويب Scan code لاستخدام كاميرا هاتفك لمسح رمز شخص آخر.
9. استخدم Facebook Messenger كتطبيق لرسائل SMS الخاصة بك
يستخدم العديد بالفعل "فيسبوك مسنجر" Facebook Messenger لمعظم احتياجات المراسلة الخاصة بهم، لذا قد يستخدمونها أيضًا للرسائل النصية القصيرة.
وتعمل هذه الميزة فقط على الهواتف التي تعمل بنظام "أندرويد" Android، وإليك طريقة تفعيلها:
افتح تطبيق "فيسبوك مسنجر" Facebook Messenger.
اضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليسرى.
اختر "الرسائل القصيرة" SMS.
قم بتقعيلها عن طريق سحب زر التفعيل إلى اليمين.
سيُطلب منك التحقق من قرارك.
اضغط نعم.
10. اللعب
يوجد على تطبيق "فيسبوك مسنجر" Facebook Messenger عدد كبير من الألعاب التي يمكنك الاستمتاع بها في أي وقت، وإليك طريقة الوصول إليها:
افتح تطبيق "فيسبوك مسنجر" Facebook Messenger.
اختر أي محادثة بشكل عشوائي محادثة.
اضغط على زر القائمة المكون من أربع نقاط في أسفل الشاشة.
اختر الالعاب.
تفقد جميع الألعاب المتاحة.
عندما تختار واحدة، فقط اضغط على كلمة Play الموجودة بجوارها.
11. إرسال الموقع
يعتبر معظم الناس أن إرسال مواقعهم إلى أصدقائهم أسهل بكثير من محاولة شرح أماكنهم، ولمعرفة كيف ترسل موقعك، اتبع الخطوات التالية:
افتح تطبيق "فيسبوك مسنجر" Facebook Messenger.
اختر أي محادثة بشكل عشوائي.
اضغط على زر القائمة المكون من أربع نقاط في أسفل الشاشة.
اختر موقعا.
يمكنك مشاركة موقعك المباشر لمدة 60 دقيقة عن طريق الضغط على الزر الكبير في الأسفل.
إذا كنت ترغب في تحديد موقع معين، فاضغط على زر الموقع الأحمر في الركن الأيمن السفلي.
حدد موقعك المفضل وحدد Send Pin.
12. إجراء مكالمات الصوت والفيديو
قد يبدو هذا كميزة أساسية، لكني يوجد الكثير من الأشخاص الذين لم يعلموا بوجودها، ولبدء مكالمة صوتية أو مرئية (مكالمة فيديو)، اتبع الخطوات التالية:
افتح تطبيق "فيسبوك مسنجر" Facebook Messenger.
اختر أي محادثة بشكل عشوائي.
في الزاوية العلوية اليمنى، سترى أيقونات كاميرا الهاتف والفيديو.
رمز الهاتف لإجراء المكالمات الصوتية.
أيقونة كاميرا الفيديو مخصصة لإجراء مكالمات الفيديو.
تتوفر هذه الخيارات أيضًا إذا قمت بالنقر فوق قائمة (i).
13. الرد على الرسالة بوجه تعبيري
لا تحتاج إلى كتابة رسالة كاملة للسماح لأصدقائك بمعرفة شعورك حيال شيء كتبوه، حيث يمكنك التعبير عما تشعر به من خلال التفاعل مع رسائلهم لوجه تعبيري، ولمعرفة كيف تفعل ذلك، اتبع الخطوات التالية
افتح تطبيق "فيسبوك مسنجر" Facebook Messenger.
اختر أي محادثة بشكل عشوائي.
ابحث عن الرسالة التي تريد الرد عليها.
اضغط مع الاستمرار على الرسالة.
ستظهر أمامك سلسلة من ردود الفعل يمكنك الاختيار من بينهم ما يناسبك.
14. الرد على رسالة محددة
في بعض الأحيان ترد على الأسئلة بعد فوات الأوان، أو ترد على رسائل متعددة في وقت واحد، ولكي تتجنب الالتباس من خلال السماح للأشخاص بمعرفة الرسالة التي ترد عليها بالتحدي، عليك استخدام ميزة الرد على رسالة محددة
افتح تطبيق "فيسبوكمسنجر" Facebook Messenger.
اختر أي محادثة بشكل عشوائي.
ابحث عن الرسالة التي تريد الرد عليها.
اضغط مع الاستمرار على الرسالة.
سوف تظهر سلسلة من ردود الفعل للاختيار من بينها.
اضغط على السهم الموجود في أقصى اليمين.
أرسل ردك.
15. حذف الرسائل
لحسن الحظ، يتيح لك تطبيق "فيسبوك مسنجر" Facebook Messenger حذف الرسائل التي لا تريد أن يحتفظ بها أي شخص آخر، ويمكنك أيضا حذفها قبل أن يقوم شخص ما بقرائتها، ولكي تتمكن من فعل ذلك، ما عليك إلا اتباع الخطوات التالية:
افتح تطبيق "فيسبوك مسنجر" Facebook Messenger.
اختر أي محادثة بشكل عشوائي.
ابحث عن الرسالة التي تريد حذفها.
اضغط مع الاستمرار على الرسالة.
سوف يظهر خيار إزالة في الركن الأيمن السفلي.
يمكنك تحديد خيار إزالة لك، وسيؤدي هذا إلى حذف الرسالة فقط من جانب المحادثة الخاصة بك..
كما سيظهر خيار إزالة للجميع إذا كان الشخص الآخر لم يقرأ الرسالة بعد.
16. إنشاء استطلاع
افتح تطبيق "فيسبوك مسنجر" Facebook Messenger.
اختر محادثة جماعية.
اضغط على زر القائمة المكون من أربع نقاط في أسفل الشاشة.
اختر استطلاعات الرأي، ثم اكنتب سؤالك والإجابات (الآراء) المحتملة.
اضغط على إنشاء استطلاع.
ملاحظة: استطلاعات الرأي متوفرة أيضًا في القصص، مع قسم الملصقات.
17. مشاركة قصة مسنجر/فيسبوك
يمكنك التقاط صورة أو مقطع فيديو ( 20 ثانية) ومشاركته مع أصدقائك ومعجبيك، كما يمكنك تزيينه بالملصقات والرسومات والكتابة والمؤثرات الخاصة، وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديد من يمكنه رؤيته.
افتح تطبيق "فيسبوك مسنجر" Facebook Messenger.
ابحث عن قسم قصتك مباشرة أسفل شريط البحث.
اضغط على علامة + على اليسار.
حدد صورة، أو التقط صورة باستخدام الكاميرا، أو اكتب نصًا.
استخدم الرسومات والرسائل والملصقات وغيرها من الميزات لتزيين قصتك.
أرسلها عن طريق النقر على الزر في الزاوية اليمنى السفلى.
يمكنك أيضًا استخدام رمز الكاميرا في الزاوية العلوية اليمنى من صفحة "فيسبوك مسنجر" Facebook Messenger الرئيسية.
18. المحادثات السرية
تتطلب المحادثات الحساسة المزيد من الخصوصية، لذا وفر "فيسبوك مسنجر" ميزة تسمي بالـ المحادثات السرية.
وهي ميزة هذه مشفرة، ويمكنك حتى ضبط مؤقت للرسائل حتى يتم حذفها تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة.
19. عرض طلبات الرسائل من الغرباء
يرسل "فيسبوك مسنجر" الدردشات التي تأتي من أشخاص ليسوا ضمن مجموعات أصدقائك إلى طلبات الرسائل. لذا من الجيد التحقق من حين لآخر إذا جاءتك رسالة من شخص لم يصبح ضمن قائمة أصدقائك بعد.
افتح تطبيق "فيسبوك مسنجر" Facebook Messenger.
اضغط على خيار الأشخاص الموجود في أسفل الشاشة.
اضغط على الرمز "الشخص وعلامة +" الموجود في الزاوية العلوية اليمنى من التطبيق.
اضغط على خيار الطلبات.
أي رسائل قادمة من غرباء يجب أن تظهر هنا.
20. حظر جهة اتصال
يمكنك حظرهم من يضايقك على "فيسبوك مسنجر" بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.
افتح تطبيق "فيسبوك مسنجر" Facebook Messenger.
اختر محادثةعشوائية.
اضغط على أيقونة i في الزاوية العلوية اليمنى.
اختر "حظر".
يمكنك الآن تحديد ما إذا كنت تريد حظر هذا الشخص على Messenger و / أو على Facebook.