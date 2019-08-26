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منى منير تطالب برعاية المواهب من أجل صناعة الأبطال في كل الرياضات

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:50 م
النائبة منى منير
النائبة منى منير
ماجدة بدوى
تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بشأن إستراتيجية وزارة الرياضة لدعم الألعاب الأخرى.

وقالت النائبة، إنه تختفي رؤية وزير الرياضة في دعم الألعاب الأخرى غير كرة القدم، وذلك رغم النجاحات التي تحققها هذه الألعاب في حصد العديد من الألقاب والجوائز العالمية والإقليمية.

وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج اهتمام الدولة بالرياضات الأخرى، وتقديم أوجه الدعم المختلفة لها مثل كرة القدم التي لها شعبيتها الجارفة، حيث إن الألعاب الأخرى غير كرة القدم تحتاج إلى دعاية أكثر واهتمام إعلامي بنجومها.

وأكدت أنه يجب على وزارة الرياضة ضرورة الاهتمام بكل الألعاب وأبطالها، والعمل على تقديم كل أوجه الدعم لمراكز الشباب في المحافظات ورعاية المواهب من أجل صناعة الأبطال في كل الرياضات.

وشددت على أن فكرة هيمنة كرة القدم على أنواع الدعم يجب أن تتوقف، لأن التقدم الذي يحققه شباب مصر في الألعاب الأخرى هو من يستحق الدعم والتشجيع والاهتمام.

وعلقت: "أكبر مثال على ذلك هو ما حققه منتخب اليد للناشئين بالفوز ببطولة العالم، حيث يعد فوز مصر بكأس العالم في كرة اليد إنجاز عظيم، جاء بعد اخفاقات وأداء هزيل لمنتخب كرة القدم، آخرها الخروج المبكر من بطولة كأس أمم إفريقيا".

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