خلال حملة تفتيش.. ضبط أدوية مخدرة داخل مكتب مستلزمات طبية في قنا

أسفرت حملة تفتيش شنتها مديرية الصحة، بالتنسيق مع مباحث التموين بقنا، عن ضبط أدوية مخدرة وأدوية خاصة بالبيع داخل المستشفيات.



جاء ذلك خلال حملة مرور مفاجئ شنتها إدارة الصيدلة بالتنسيق مع مباحث التموين على مكتب مستلزمات طبية غير مرخص بمركز نقادة، وذلك في إطار توجيهات وكيل وزارة الصحة بقنا بتكثيف المرور على المراكز الطبية الخاصة والصيدليات ومكاتب بيع المستلزمات الطبية.



كما تمكنت الحملة من ضبط كميات من الأدوية والمحاليل الوريدية، فتم تحريزها في ٨ كراتين وعمل محضر إداري نقادة، تمهيدًا لإخطار الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.



وضمت الحملة الدكتور محمد نصر فندي، الدكتور أحمد السيد سمير الدكتورة هناء محمد عدلي، الدكتورة نيرمين ألبرت فهمي.