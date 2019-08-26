ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال حملة تفتيش.. ضبط أدوية مخدرة داخل مكتب مستلزمات طبية في قنا

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 11:23 ص
خلال حملة تفتيش ..
خلال حملة تفتيش .. ضبط أدوية مخدرة داخل مكتب مستلزمات طبية
يوسف رجب
أسفرت حملة تفتيش شنتها مديرية الصحة، بالتنسيق مع مباحث التموين بقنا، عن ضبط أدوية مخدرة وأدوية خاصة بالبيع داخل المستشفيات.

جاء ذلك خلال حملة مرور مفاجئ شنتها إدارة الصيدلة بالتنسيق مع مباحث التموين على مكتب مستلزمات طبية غير مرخص بمركز نقادة، وذلك في إطار توجيهات وكيل وزارة الصحة بقنا بتكثيف المرور على المراكز الطبية الخاصة والصيدليات ومكاتب بيع المستلزمات الطبية.

كما تمكنت الحملة من ضبط كميات من الأدوية والمحاليل الوريدية، فتم تحريزها في ٨ كراتين وعمل محضر إداري نقادة، تمهيدًا لإخطار الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

وضمت الحملة الدكتور محمد نصر فندي، الدكتور أحمد السيد سمير الدكتورة هناء محمد عدلي، الدكتورة نيرمين ألبرت فهمي.
خلال حملة تفتيش.. ضبط أدوية مخدرة داخل مكتب مستلزمات طبية في قنا
خلال حملة تفتيش.. ضبط أدوية مخدرة داخل مكتب مستلزمات طبية في قنا
خلال حملة تفتيش.. ضبط أدوية مخدرة داخل مكتب مستلزمات طبية في قنا
خلال حملة تفتيش.. ضبط أدوية مخدرة داخل مكتب مستلزمات طبية في قنا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط مخزن أدوية غير مرخص في الزقازيق

ضبط صيدلية بدون ترخيص و 20732 قرصا دوائيا منتهي الصلاحية بالشرقية

ضبط 1815 قرصا مخدرا ومستلزمات طبية فاسدة فى الزقازيق

ضبط أدوية مخدرة وأخرى منتهية الصلاحية داخل منشآت طبية مخالفة بديرب نجم

ترشيحاتنا

جوازة بالعافية.. اية تخطف عبد الرافع على طريقة فيلم البحث عن فضيحة

مصر تتصدر دورة الألعاب الإفريقية بـ 85 ميدالية

من حقه يسجد .. شريف مدكور يدافع عن محمد رمضان فى أزمته الأخيرة

الفراخ البيضاء بـ 20 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض الاثنين 26 - 8 - 2019

تمساح استوائي يقتحم ملعب جولف وهذا ما حدث لـ اللاعب

الأخضر يتراجع.. اسعار الدولار العملات الاجنبية اليوم الاثنين 26-8-2019

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف ومجوهرات فخامة .. رانيا منصور تستعرض أناقتها فى جلسة تصوير جديدة

مكياج صاخب وفستان فضى .. يارا تتألق بإطلالة مثيرة

بإطلالات ملفتة.. حلا شيحة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير