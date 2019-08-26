د. مروة حسين تكتب: حماتي بتحبني



نعم وأهم هذه المقومات وضع حدود للعلاقة ولخصوصية كل طرف من البداية يمنع الكثير من المشكلات التي يكون سببها التدخل في الخصوصيات والزوج هنا عليه دور كبير وهام وبداية هذا الدور أن لا يرضي أحد الطرفين على حساب الآخر وليحرص ما أمكن على كسب رضا أمه فهي الطريق إلى أحد أبواب الجنة وأيضا رعاية زوجته دون ظلم لها أو إهدار لحقها فهي لها العديد من الحقوق عليه ولم تترك بيت أبيها ودلع عائلتها لتشعر بالإهانة أو الظلم بل لتبدأ حياة جديدة مع شريك حياتها وكذلك له دور مع أمه عندما يرى بداية المشاحنات من ناحيتها وشعورها بأن إبنها قد طار من يدها واستلمته زوجته بكل سهولة وتتناسى أن هذه هي سنة الحياة وفيما سبق تلك الأم كانت قد استلمت زوجها على الجاهز من أسرته بكل سهولة ودور الزوج مع والدته أن يحاول التودد لها ويزيد من اهتمامه بها ويشعرها بأهمية وجودها في حياته وأنه يحتاج دائما إلى رضاها ودعائها ويوضح لها إنها الأصل في وجوده وأن حق زوجته لا يتعارض مع حقها حتى يخفف من حدة التوتر والمشاحنات.





وهناك بعض الأمهات (الحموات) إلا من رحم ربي تتعمد الإساءة لزوجة إبنها أمام الآخرين أو تتعامل معها كأنها خادمة في بيتها وهنا عليها مسئولية تجاه زوجة إبنها فإن عاملتها بما يرضي الله وكأنها إبنتها فسوف تسعد هي وإبنها وزوجته وأن أظهرت لها العداوة سيقتلها الحقد و ستفسد حياة إبنها الذي كانت تتمنى اللحظة التي ستزوجه بها وتفرح به.





وأيضا الزوجة يجب عليها التودد إلى أم زوجها وأن تتقي الله معها وتحسن معاملتها وتعتبرها في منزلة أمها وأن تحرص على طاعة زوجها وتلبية احتياجاته حتى تسود بينهم المودة والسكينة والبركة و لا ننسى إنه كما تدين تدان فافعل ما شئت وهذه الجملة لجميع الأطراف لكي يضع الجميع نصب عينيه ميزان العدالة الإلهية ويذكر نفسه أن الظلم ظلمات يوم القيامة وكل ساقٍ سيسقى بما سقى.

من يريد أن يقول حماتي بتحبني بجد وليس من باب السخرية، وهل هناك مقومات لهذا الحب تساعد على تنظيم علاقة الزوجة بأم زوجها وأسرته؟