رسميا .. طلائع الجيش يضم هداف الدوري من الزمالك

أنهى مسئولو طلائع الجيش إجراءات التعاقد مع حسام باولو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وحصل مسئولو طلائع الجيش على توقيع حسام باولو مهاجم الزمالك لمدة 3 سنوات مقبلة.



ويعد حسام باولو واحدا من المهاجمين المميزين داخل أركان الكرة المصرية بعد أن نجح فى السنوات الأخيرة فى الحصول على لقب هداف الدورى الممتاز لمدة موسمين، وخرج من حسابات الزمالك فى الفترة الأخيرة نتيجة تواجد عدد من المهاجمين الأفارقة المميزين.



ولعب حسام باولو فى السنوات الماضية فى العديد من الأندية مثل الداخلية وسموحة والزمالك.