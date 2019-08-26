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خلال لقائه برئيس الوزراء البريطاني على هامش G7 ..السيسي يدعو لتكثيف جهود المجتمع الدولي في التصدي للإرهاب ..وجونسون : نقدر دور مصر وعازمون على تطوير علاقات لندن مع القاهرة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:01 م
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
الرئيس السيسي:
ضرورة نشر وتعزيز الفكر الديني الوسطي ودحض الفكر المتطرف
تكثيف جهود المجتمع الدولي في التصدي للإرهاب
بوريس جونسون :
نقدر جهود مصر ودورها في دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط
نشيد بما تحقق في مصر على المستوى الاقتصادي من تطورات إيجابية ملموسة

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع G7 بفرنسا.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم التوافق والتطلع المتبادل خلال اللقاء لأن تشهد الفترة المقبلة خطوات فعالة لتطوير العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا وتفعيل أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والسياسية والأمنية والسياحية، فضلًا عن مواصلة التشاور والتنسيق السياسي حول قضايا المنطقة وتطورات الأزمات بها في ضوء التحديات والتهديدات المتعددة التي تموج بها المنطقة خلال هذه المرحلة.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني عن سعادته بلقاء الرئيس السيسي، وتقديره للمشاركة المصرية الفعالة في اجتماعات قمة مجموعة السبع، في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لهذا العام.

وأكد "بوريس جونسون" عزم حكومته الارتقاء بمختلف أوجه العلاقات الثنائية مع مصر، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، ومشيدًا في هذا الصدد بما تحقق في مصر على المستوى الاقتصادي من تطورات إيجابية ملموسة ، معربا عن تقديره
لجهود مصر ودورها في دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار والأمن في لشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها جهود مكافحة الإرهاب، حيث أكد الرئيس ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي في التصدي للإرهاب، من خلال مقاربة شاملة تتضمن قطع تمويل الإرهاب ودعمه بالسلاح والأفراد والغطاء السياسي، فضلًا عن نشر وتعزيز الفكر الديني الوسطي ودحض الفكر المتطرف.

كما اتفق الجانبان على أهمية بذل أقصى الجهد للتوصل إلى تسويات سياسية شاملة، تعالج جذور الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط علي نحو يمهد الطريق لإرساء السلام وتحقيق التنمية التي تتطلع إليها شعوب المنطقة.

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