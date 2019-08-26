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اليابان تواصل التعاون مع روسيا والصين بشأن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 11:59 ص
صدى البلد
أ ش أ
قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، اليوم الإثنين، إن اليابان ستواصل التعاون مع المجتمع الدولي وفي المقام الأول مع روسيا والصين لضمان نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وشدد سوجا، حسبما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية، على أنه في سبيل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، ستواصل اليابان التعاون مع الولايات المتحدة، كما ستواصل التعاون الثلاثي بين طوكيو وواشنطن وسول، فضلًا عن التعاون مع المجتمع الدولي وفي المقام الأول مع روسيا والصين.

وأشار سوجا إلى أن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كانا اتفقا على التعاون الوثيق بينهما فيما يتعلق بقضايا برنامج كوريا الشمالية النووي والصاروخي، والمواطنين اليابانيين الذين اختطفتهم كوريا الشمالية وذلك خلال محادثات جرت أمس بين آبي وترامب على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في مدينة بياريتز الفرنسية.

وبدأت أعمال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع وسط ورود أنباء بإطلاق بيونج يانج صاورخ آخر، إذ اختبرت صواريخ باليستية قصيرة المدى أمس الأول للمرة السابعة خلال الأسابيع الستة الماضية، بحسب تاس.

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