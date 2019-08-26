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ورشة عمل حول أحدث جراحات الأذن والجيوب الأنفية بطب كفر الشيخ

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:11 م
ورشة عمل حول أحدث
ورشة عمل حول أحدث جراحات الأذن والجيوب الأنفية بطب كفر الشيخ
محمود زيدان
عقد قسم جراحة الأذن والأنف والحنجرة بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، ورشة عمل حول الجديد في جراحة الأذن والجيوب الأنفية المتقدمة، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، عميد كلية الطب.

وتهدف الورشة إلى تطوير النظام التعليمي ومواكبة التطور في الجراحات الدقيقة للأذن والجيوب الأنفية، ضمن نشاطات عديدة يقوم بها قسم جراحة الأذن والأنف والحنجرة بالجامعة، وجرى استعراض العديد من العمليات والجراحات المهمة في هذا التخصص، بالإضافة إلى إجراء جراحات متقدمة بالمستشفى الجامعي.

وحاضر في هذه الورشة، الدكتور سعد الزيات، أستاذ جراحة الأنف والأذن والحنجرة بجامعة كفر الشيخ، رئيس الورشة، وذلك في مجال جراحة الأذن، والدكتور حسام الشريف، أستاذ جراحة الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة، كمدرب لجراحة الجيوب الأنفية.
ورشة عمل حول أحدث جراحات الأذن والجيوب الأنفية بطب كفر الشيخ
ورشة عمل حول أحدث جراحات الأذن والجيوب الأنفية بطب كفر الشيخ
ورشة عمل حول أحدث جراحات الأذن والجيوب الأنفية بطب كفر الشيخ
ورشة عمل حول أحدث جراحات الأذن والجيوب الأنفية بطب كفر الشيخ
ورشة عمل حول أحدث جراحات الأذن والجيوب الأنفية بطب كفر الشيخ
ورشة عمل حول أحدث جراحات الأذن والجيوب الأنفية بطب كفر الشيخ
ورشة عمل حول أحدث جراحات الأذن والجيوب الأنفية بطب كفر الشيخ

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