ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة كاجوال .. أحدث ظهور لـ محمد رجب

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 11:28 ص
محمد رجب
محمد رجب
منار نور
نشر الفنان محمد رجب، صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد رجب في الصوره داخل سياراته باطلالة كاجوال مرتدي نظارة شمس.

وتفاعل عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا مع صورة محمد رجب.

يذكر أن محمد رجب عرض له في رمضان الماضي مسلسل "علامة استفهام" الذي أثار جدلًا واسعًا، حيث يعتمد على فكرة الغموض، وهو الأمر الذي أصاب الجمهور بحيرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد رجب يخوض تحدى العمر.. والجمهور: باشا طول عمرك

يارا نعوم تشعل السوشيال ميديا فى أحدث ظهور لها

أخبار السوشيال.. ببطن مكشوف.. منة فضالي بإطلالة مثيرة.. و محمد الشرنوبى عايم فى بحر الغدر

بـ نظارة شمس وسيجار ... أحدث ظهور لـ محمد رجب ..شاهد

اخبار السوشيال ميديا.. حضن راغب علامة لـ منة فضالى.. ورحمة حسن مع برادلي كوبر

نظارة وكاب وسيجار.. محمد رجب فى إطلالة جديدة.. والجماهير: الشياكة عايزة منك إيه

ترشيحاتنا

اشترى سامسونج جلاكسى نوت 9 بخصم 7 آلاف جنيه بهذه الطريقة

سعر الدولار والعملات اليوم الاثنين 26-8-2019

موعد مباراة مصر ونيجيريا بدورة الألعاب الإفريقية لليد والقنوات الناقلة

مصر تتصدر دورة الألعاب الإفريقية بـ 85 ميدالية

كلية واحدة في جامعة الأزهر متاحة لطالبات الثانوية العامة.. تعرف عليها

اغتنم.. 11 كلمة ترددها في الصباح 3 مرات ليأخذ بيدك رسول الله إلى الجنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف ومجوهرات فخامة .. رانيا منصور تستعرض أناقتها فى جلسة تصوير جديدة

مكياج صاخب وفستان فضى .. يارا تتألق بإطلالة مثيرة

بإطلالات ملفتة.. حلا شيحة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير