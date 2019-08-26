إطلالة كاجوال .. أحدث ظهور لـ محمد رجب

نشر الفنان محمد رجب، صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر محمد رجب في الصوره داخل سياراته باطلالة كاجوال مرتدي نظارة شمس.



وتفاعل عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا مع صورة محمد رجب.



يذكر أن محمد رجب عرض له في رمضان الماضي مسلسل "علامة استفهام" الذي أثار جدلًا واسعًا، حيث يعتمد على فكرة الغموض، وهو الأمر الذي أصاب الجمهور بحيرة.