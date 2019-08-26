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مواصفات جديدة للسيارات الصينية القادمة لمصر.. تعرف عليها

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 11:24 ص
اخبار السيارات اليوم
اخبار السيارات اليوم
صدى البلد
قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن قرار الصين منع تصنيع السيارات الأقل من يورو 6 يعني أن جميع السيارات التي سوف تصدرها مستقبلا ومنها ما يصل إلى مصر سيكون بمحركات تخضع لهذه الجودة من الحفاظ على البيئة.

وأضاف في تصريحات إعلامية، إن يورو 6 تعني درجة نقاء الانبعاثات التي تخرج من السيارة، مشيرا إلى أنه كلما ارتفع الرقم يكون السيارة أكثر صداقة للبيئة.

وأشار إلى أن السيارات الحديثة المتاحة الآن في مصر لا تقل عن يورو 4 وبعضها يورو 5، لافتا إلى وجود قرار بمنع دخول السيارات أقل من يورو 5 إلى مصر لكن لم يتم تطبيقه حتى الآن.

وأوضح أن الصين تنتج في الأساس لسوقها المحلية، حيث إن ما يتم تصديره لا يمثل سوى 2%، وغالبيته للعالم العربي وأولهم مصر التي تستور سيارات صينية بأكثر من مليار دولار سنويا.

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