تتقاضى 107.4 مليون دولار.. تعرف على الرواتب السنوية للملوك والرؤساء.. فيديو

عرضت فضائية " سكاى نيوز" تقريرًا يكشف عن الرواتب السنوية للملوك والرؤساء حول العالم، كما كشف التقرير عن أعلى القادة اجرًا حول العالم، وذلك بحسب آخر الإحصاءات الرسمية وبعد تحويل ما يتقاضونه إلى الدولار الأمريكي بأسعار الصرف الحالية.



وأكد التقرير، أن الرئيس الامريكى دونالد ترامب، والذى تولى الرئاسة فى يناير 2017، يتقاضى 400 ألف دولار سنويًا، بينما يتقاضى الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين 404.5 الف دولار سنويًا.



وتابع التقرير، أن الرئيس السويسرى أولى ماورر يتقاضى 448 ألف دولار سنويًا ، بينما يتقاضى رئيس الوزراء الاسترالي سكوت مويسون 594 الف دولار سنويًا، ويتقاضى ملك هولندا ويلم الكسندر مليون دولار سنويًا.



وأضاف التقرير، أن امبراطور اليابان ناروهيتو يتقاضى 3 ملايين دولار سنويًا، بينما تتقاضى ملكة الدنمارك 13.5 مليون دولار سنويًا، كما يتقاضى ملك بلجيكا لويس فيليب 14.4 مليون دولار، و تتقاضى ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية 107.4 مليون دولار سنويًا.