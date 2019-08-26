هيحاربها بالنووي.. ترامب يطرح حلا مرعبا لمواجهة الأعاصير

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طريقة غريبة لمواجهة الأعاصير عن الولايات المتحدة فور تكونها وقبل اقترابها من البلاد.



كان قد طرح ترامب، عدة مرات، على كبار مسؤولي الأمن الداخلي والأمن القومي بالولايات المتحدة أن يستكشفوا استخدام القنابل النووية لمنع الأعاصير من ضرب البلد، وفقًا لمصادر استمعت إلى ملاحظات الرئيس الخاصة بهذا الأمر وسجل مجلس الأمن القومي هذه التعليقات، وفقا لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي.



وكان قد قال ترامب "لماذا لا نحارب الأعاصير بالسلاح"، وفقا لما صرح به شخص حضر الجلسة المغلقة لترامب المتعلق بمتابعة الأعاصير، وتابع ترامب بضرورة ضرب الأعاصير فور تكونها فهي تبدأ بالتكون قبالة سواحل أفريقيا وتتحرك عبر المحيط الأطلسي، وقال: "لماذا لا نلق قنبلة داخل الإعصار ونتسبب في تعطيلها.. لماذا لا يمكننا فعل ذلك !".



كرر ترامب اقتراحه بضرورة تدخل الحكومة الأمريكية لردع الأعاصير قبل أن تصل إلى اليابسة بالولايات المتحدة أكثر من مرة خلال الجلسة خاصة وأن موسم الأعاصير الأطلسي مستمر حتى 30 نوفمبر، وعندما سأل ترامب المصدر المختص أجابه بـ"سيدي، سوف ننظر في الأمر"، ولكن هذا الاقتراح الغريب جعل الذين حضروا الجلسة ينصرفوا منها وهم يتساءلون "كيف يمكن أن يحدث ذلك !!".



هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها ترامب هذه القضية، فسبق وتحدث ترامب في عام 2017 مع مسؤول كبير لردع الأعاصير عما إذا كان ضرب الأعاصير حلا لردعها، وسأل ترامب خلالها عما إذا كان على إدارة أن تقصف الأعاصير لمنعها من ضرب الوطن، وقال مصدر مطلع أن اقتراح لم يشمل كلمة "نووية".



فيما رد البيت الأبيض بـ "لا نعلق على المناقشات الخاصة التي ربما يكون قد أجراها الرئيس أو لا مع فريق الأمن القومي التابع له".