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تعرف على آخر تطورات مبادرة الكشف عن أورام الثدي.. فيديو

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 11:56 ص
مبادرة الكشف عن أورام
مبادرة الكشف عن أورام الثدي.
مي محمد
أكد المهندس ايسم صلاح، مستشار وزير الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، أن مبادرة الكشف عن أورام الثدي في 9 محافظات تسير بشكل جيد للغاية، لافتا إلى أن هناك إقبالا كثيفا من جانب السيدات للكشف والفحص.

وأشار المهندس ايسم صلاح، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الإثنين، إلى أنه تم مد فترة المبادرة شهرا آخر خلال المرحلة الأولى من المبادرة من أجل إتاحة الفرصة لعدد أكبر من السيدات الذين كانت لديهم ظروف ولم يستطيعوا الذهاب للكشف.

ولفت إلى أنه تم الكشف على ما يقرب من مليون و600 ألف سيدة قمن بالتردد بالفعل على وحدات المسح، موضحا أن منهن سيدات تلقوا توعية فقط والكشف عليهم، ومنهن من تلقوا توعية وتم الكشف عليهن وتحويلهن إلى مراكز الإحالة للتأكد أكثر من حالتهم الصحية.

وتابع المهندس ايسم صلاح، أن الحملة تتلقى الشكاوى والمشكلات من خلال الموقع الإلكتروني للحملة، أو من خلال الخط الساخن 15335.

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