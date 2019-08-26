ضبط تاجر سلاح بحوزته 11 بندقية خرطوش بالضبعة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخرين فى الاتجار الأسلحة النارية غير المرخصة وبحوزته 11 بندقية خرطوش.



وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام "أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج" بجلب وتهريب والاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائه بمحافظات الوجه القبلى.



وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إعداد عدة أكمنة أسفر إحداها عن ضبطه حال استقلاله سيارة ربع نقل بمخرج أحد الدروب الصحراوية المؤدية لمحور الضبعة دائرة قسم شرطة الضبعة، وبتفتيش السيارة تم ضبط "11 بندقية خرطوش، مبلغ مالى قدره 12800 جنيه"، وتبين أن السيارة المضبوطة ملك (عامل 31 سنة- له معلومات جنائية مسجلة - مقيم بدائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج).



وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للأسلحة النارية وأضاف بتحصله على الأسلحة المضبوطة من (شخصين - مقيمان بمطروح)، وأنه كان فى طريقه لتسليمها (لمزارع – مقيم دائرة مركز شرطة أسيوط) "محددين" نظير مبلغ مالى، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.