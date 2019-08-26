الجبير: علاقات السعودية والإمارات متينة.. واليمن أمامه حل واحد

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، على قوة ومتانة العلاقات السعودية الإماراتية، ومواصلة البلدين جهود العمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



وقال عادل الجبير في عدة تغريدات له على تويتر: "تقود المملكة، بفضل الله، جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ومواجهة مساعي النظام الإيراني والقوى المتطرفة لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار، وتشكل العلاقة المتينة التي تجمع المملكة بالإمارات الشقيقة ركيزة أساسية لهذه الجهود لمستقبل مشرق للمنطقة".



وأضاف عادل الجبير: "يعمل التحالف، بقيادة المملكة، وبجهود مقدرة من الأشقاء في الإمارات على تحقيق الأمن والاستقرار في عدن وشبوه وأبين، ولن نألو جهدًا حتى يسود الاستقرار والأمن سائر أرجاء اليمن الشقيق".



وشدد عادل الجبير على أن "السبيل الوحيد أمام أشقائنا في اليمن هو تجاوز الاختلافات الداخلية عبر الحوار الذي دعت له المملكة، والعمل صفًا واحدًا لتخليص اليمن من براثن النفوذ الإيراني الذي لا يريد خيرًا باليمن وشعبه الكريم".