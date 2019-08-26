مفاجآت كثيرة لزائري معرض أتوماك فورميلا هذا العام.. تعرف عليها





يشهد سوق السيارات في مصر تغيرا سريعا وملحوظا، وتشهد أخبار السيارات في مصر اهتماما كبيرا لدى الكثير من المواطنين، لذا يحرص موقع صدى البلد على تقديم خدمة لحظية لأخبار السيارات في مصر من خلال باب خاص بأخبار السيارات.وفي السطور التالية نتطرق لمعرض أتوماك فورميلا والذي يعرض هذا العام لزواره الكثير من المفاجآت وهي كالتالي:قال هاني خفاجة، مدير عام معرض أتوماك فورميلا، إن المعرض هذا العام سيشهد العديد من المفاجآت غير المسبوقة في النسخ السابقة، وعلى رأسها، إتاحة عمل "تست درايف" لبعض السيارات التي تصل مصر لأول مرة.وأضاف في تصريحات إعلامية، إن إدارة المعرض استجابت كذلك لبعض الشكاوى التي سجلها زوار النسخة السابقة، حيث قامت بحل مشكلة أماكن انتظار السيارات البعيدة، وتم توفير مطاعم متعددة وأماكن للعب الأطفال بهدف جعل يوم المعرض ممتعا.