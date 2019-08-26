رومانسية النجوم مع زوجاتهم عبر السوشيال ميديا.. الحلاني والرباعي والفيشاوي الأبرز

أضفى عدد من الفنانين والمشاهير، على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع الصور الشهير انستجرام، حالة من الرومانسية، حيث نشروا عدة صور برفقة زوجاتهم، معلقين عليها بعبارات رومانسية أشعلت حماس متابعيهم وحصدت ردود فعل واسعة، على الحالة الرومانسية التي يعيشها هؤلاء الفنانين.



ولعل آخر هذه الرسائل والصور، ما قاله الفنان اللبناني عاصي الحلاني، أمس الأحد في رسالة غزل إلى زوجته كوليت بوليس، بمناسبة عيد ميلادها، حيث قام عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بنشر فيديو لهما معا، علق عليه قائلا: "يوم عيد ميلادك يا حبيبتي وعمري ويا ملكة قلبي.. كل الأيام المضت كنت أحبك أكتر وأكثر.. كل سنة وإنت بألف خير وحب وسعادة مع ماريتا ودانا والوليد لأن عائلتي هي ثمرة حبنا وزواجنا الذي باركه الله ومن الله نأخذ كل النعم الأمان وراحة البال يا قلبي كل سنة وإنت بالف خير"، فحصد الفيديو إعجاب العديد من محبيه ومتابعيه الذين تمنوا لهما دوام السعادة.



ويواصل عاصي الحلاني، بهذه الرسالة الرقيقة رومانسيته، لا في عالم الغناء فقط، بل في عالم السوشيال ميديا أيضا، التي حلت مؤخرا بديلا للخطابات العاطفية أيام الزمن الجميل، ويلجأ إليها كثير من النجوم للتعبير عن حبهم لزوجاتهم أو شريكاتهن. ومن أحدث هؤلاء المنضمين إلى قائمة رومانسية "السوشيال ميديا".



دياب

قام الفنان دياب منذ أيام بنشر صورة تجمعه مع زوجته هاجر الإبياري، عبر حسابه في موقع التغريدات تويتر، وعلق على الصورة قائلا: "كل سنة وإنت مراتي وحبيبتي وبنتي يا أحلى جوجو في الكوكب وأحلى حاجة حصلت في حياتي ربنا يخليكي ليا يا أغلى حاجة في حياتي.. بحبك أوي".



أحمد الفيشاوي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه في إنستجرام منذ أيام صورة جديدة له برفقة زوجته ندى الكامل، متجاهلا حكم حبسه بسبب عدم دفع نفقة ابنته لينا من زوجته السابقة هند الحناوي.



بدا الفيشاوي وهو متكئ على زوجته داخل الطائرة أثناء عودتهما من إحدى الرحلات، وعلق على الصورة قائلا: "أثناء عودتي إلى بلدي مصر مع رفيقة دربي.. زوجتي".



صابر الرباعي

حرص الفنان التونسي صابر الرباعي على تهنئة النساء بعيد المرأة في تونس، منذ أيام، ونشر بهذه المناسبة عبر حسابه في تويتر صورة تجمعه بزوجته، معلقا: "نحتفل في إنجازاتك ومكانتك الكبيرة في المجتمع.. عيد المرأة".



تامر حسني

وجه الفنان تامر حسني مؤخرا رسالة رقيقة لزوجته المغربية بسمة بوسيل بمناسبة طرح منتجها الجديد في عالم التجميل، ونشر نجم الجيل عبر حسابه في إنستغرام فيديو الإعلان معلقا عليه قائلا: "مليون مبروك يا حبيبة قلبي ربنا يكرمك في المنتج الجديد ويكسر الدنيا".