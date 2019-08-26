بنظارة شمس مرايات .. منة فضالى فى أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة منة فضالى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى الإنستجرام، بصورة جديدة لها.ظهرت منة فى الصورة بإطلالة عصرية، مرتدية بلوزة أنيقة جمعت بين اللون الأصفر و الأبيض، وأتسم تصميم البلوزة بأنه ذا أكمام مكشوفة.واعتمدت منة فضالى على خصلات شعرها الإنسيابى المنسدله على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج البسيطة، وأكملت إطلالتها بنظارة شمس أتسمت بصيحة المرايات التى تتصدر موضة صيف 2019 .