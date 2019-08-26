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رياضة

رئيس النجوم: سنلجأ لـ المحكمة الرياضية الدولية إذا لم تلتزم الجبلاية بإلغاء الهبوط

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:07 م
فريق النجوم
فريق النجوم
ياسمين تيسير
أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم أن الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم بشأن إلغاء هبوط الفريق بالدوري الممتاز واجب النفاذ ولا يمكن الطعن عليه.

وأضاف في تصريحات إذاعية لبرنامج " ملعب 9090 " عبر اثير 9090 أن بطولة الدوري الممتاز لموسم 2019 شهدت الكثير من التجاوزات وغياب مبدأ تكافؤ الفرص بالإضافة للعديد من الأخطاء التحكيمية، لافتا أن الأهلي تضامن مع الشكوى منذ البداية نظرا لما شاب المسابقة من تجاوزات.

وأكمل مهاجما اتحاد الكرة أن الجبلاية لم ترد على الشكوى منذ البداية على الرغم من إرسال مركز التسوية إنذارات عديدة للرد على الشكوى المقدمة، مؤكدا أن اتحاد الكرة لا يملك خيارا سوى الامتثال لـ قرار مركز التسوية أو الرفض ووقتها سيتم اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية.

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