برلمانى: لقاءات السيسى على هامش قمة الدول الصناعية تعكس مكانة وقوة مصر

قال الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى قمة الدول الصناعية ، تبلور حرص الرئيس على تصحيح مسار مصر الاقتصادي من خلال إقامة علاقات قوية مع كبريات الدول الصناعية فى العالم.



أضاف أبو العلا فى بيان له اليوم، أن مصر حريصة على إقامة علاقات متوازنة مع مختلف دول العالم، لافتا إلى أن لقاءات الرئيس بكل من قادة العالم والتى كان آخرها لقائه بجونسون رئيس وزراء انجلترا ودونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عكست مكانة مصر بين مختلف دول العالم.



ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلى أن مصر نجحت فى تحقيق معدل نمو فاق ال5% سنويا إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يزيد عن 30% مما يبلور نجاح خطة برنامج الإصلاح الاقتصادى.