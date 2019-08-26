الدوري السعودي.. تعرف على أفضل 5 لاعبين في الجولة الأولى

تعتبر هذه النسخة، هي الأقوى من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الدوري السعودي)، نظرا لتواجد عدد كبير من اللاعبين المحترفين داخل صفوف الأندية السعودية، وتصارع الفرق على اللقب.



وفيما يلي نستعرض أفضل 5 لاعبين خلال الجولة الأولى من الدوري السعودي:



بافيتيمبي جوميز (الهلال)



استطاع جوميز لاعب الهلال السعودي، تسجيل هدفين في مباراة فريقه أمام أبها ليحتل المركز الأول في جدول هدافي الدوري السعودي في جولته الأولى، كما تمكن اللاعب من صناعة فرصة وحيدة و تصويب تسديدتين على المرمى.



رمارينيو (الاتحاد)

سجل رومارينيو هدفين في شباك الرائد، ليشارك مع جوميز صدارة هدافون الدوري السعودي، و صوب تسديدتين على المرمي، وكانت دقة تمريره 74%.



جوليانو دي باولا (النصر)



أحرز جوليانو دي باولا هدف في مباراة الضمك، بينما استطاع صناعة 3 فرص، وكانت 77% هي نسبة دقة تمريرات لاعب النصر.



هتان باهبري (الهلال)



رغم عدم تسجيل اللاعب لأهداف، إلا أن قدم لاعب الهلال مباراة قوية أمام أبها، فصنع تمريرتين حاسمتين و لمس الكرة 70 مرة بدقة تمرير 98%.



دانيلو أسبريلا (الشباب)



سجل دانيلو هدف في شباك الفتح السعودي، بينما استطاع تسديد 3 تسديدات على المرمى، ولمس الكرة 46 مرة.



وينتظر جماهير وعشاق الدوري السعودي، انطلاق الجولة الثانية من البطولة، يوم الخميس المقبل، الموافق 29 أغسطس.

