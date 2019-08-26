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حوادث

ضبط 25.6 كيلو بانجو وأقراص مخدرة وأسلحة بحوزة 15 متهما في أسوان

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:06 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
شاذلي عبد الفتاح
تواصل الأجهزة الأمنية، بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة أسوان جهودها من خلال شن حملاتها المكبرة اليومية، والتي تستهدف البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة لضبط الخارجين على القانون وبسط يد الأمن في الشارع الأسواني.

وأسفرت الحملة اليوم، الاثنين، في مجال ضبط قضايا المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 15 متهما بينهم سيدتين.

وتمكنت الحملة من ضبط 4 أسلحة نارية بحوزة هؤلاء المتهمين، و25,6 كجم من نبات البانجو المخدر، ونحو 4 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، و325 جرامًا من مخدر الأفيون، علاوة على نصف كجم من نبات القنب، فضلًا عن 637 قرصًا مخدرًا.

وتحررت المحاضر اللازمة، واتُخذت الإجراءات القانونية تجاههم.

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