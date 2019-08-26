لهذا السبب..اتحاد الكرة يدرس تعديل موعد مباراة الاهلي والزمالك

كشفت قناة تايم سبورت أن اتحاد الكرة يدرس امكانية تغيير موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والمقرر لها يوم 18 سبتمبر المقبل الذهاب والاياب لدور الـ 32 منعا للتعارض.



وأكدت القناة أن امكانية التأجيل من عدمه سيتحدد وفقا لـ مواعيد مباريات الذهاب و الاياب للاهلي و الزمالك في دوري الـ 32 من بطولة دوري ابطال افريقيا.



وأضافت القناة أن الزمالك من المقرر أن يواجه بطل السنغال أحد ايام 13 14 15 سبتمبر المقبل في السنغال على ان تقام مباراة الاياب في مصر أحد أيام 27 28 29 سبتمبر.



بينما يواجه الاهلي مانو سبورت في غينيا أحد أيام 13 14 15 سبتمبر المقبل على ان تقام مباراة الإياب أحد ايام 27 28 29 سبتمبر.



وتابعت القناة أنه في حال تم تحديد موعد احدى المباريات يوم 15 سبتمبر سيكون من الصعب خوض مباراة السوبر يوم 18 سبتمبر



