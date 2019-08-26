ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لهذا السبب..اتحاد الكرة يدرس تعديل موعد مباراة الاهلي والزمالك

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:03 م
الاهلي و الزمالك
الاهلي و الزمالك
ياسمين تيسير
كشفت قناة تايم سبورت أن اتحاد الكرة يدرس امكانية تغيير موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والمقرر لها يوم 18 سبتمبر المقبل الذهاب والاياب لدور الـ 32 منعا للتعارض.

وأكدت القناة أن امكانية التأجيل من عدمه سيتحدد وفقا لـ مواعيد مباريات الذهاب و الاياب للاهلي و الزمالك في دوري الـ 32 من بطولة دوري ابطال افريقيا.

وأضافت القناة أن الزمالك من المقرر أن يواجه بطل السنغال أحد ايام 13 14 15 سبتمبر المقبل في السنغال على ان تقام مباراة الاياب في مصر أحد أيام 27 28 29 سبتمبر.

بينما يواجه الاهلي مانو سبورت في غينيا أحد أيام 13 14 15 سبتمبر المقبل على ان تقام مباراة الإياب أحد ايام 27 28 29 سبتمبر.

وتابعت القناة أنه في حال تم تحديد موعد احدى المباريات يوم 15 سبتمبر سيكون من الصعب خوض مباراة السوبر يوم 18 سبتمبر

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يواجه اطلع برة في برج العرب ذهابا وإيابا

بعد الفوز على ديكاداها.. موعد مباراة الزمالك القادمة في دوري أبطال أفريقيا

مواعيد متضاربة .. السوبر يفجر أزمة بين اتحاد الكرة والنادي الأهلى

موقف الاهلى والزمالك.. كل ما تريد معرفته عن مباريات دور الـ32 بـ ابطال افريقيا

ترشيحاتنا

مصر تتصدر دورة الألعاب الإفريقية بـ 85 ميدالية

موقف الاهلى والزمالك.. كل ما تريد معرفته عن مباريات دور الـ32 بـ ابطال افريقيا

صدق أو لا تصدق.. سيدة تحمل من زوجها المتوفى

منتخب مصر لكرة اليد يلتقى نيجيريا بربع نهائى دورة الالعاب الافريقية

رسميا .. طلائع الجيش يضم هداف الدوري من الزمالك

بإطلالات ملفتة.. حلا شيحة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنظارة شمس مرايات .. منة فضالى فى أحدث ظهور لها

بفستان مكشوف ومجوهرات فخامة .. رانيا منصور تستعرض أناقتها فى جلسة تصوير جديدة

مكياج صاخب وفستان فضى .. يارا تتألق بإطلالة مثيرة