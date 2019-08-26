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تعليم

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تضع خطة شاملة لأنشطة تثقيف الطلاب وتنمية قدراتهم الإبداعية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:54 م
صدى البلد
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انتهى مركز التبادل الطلابي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من إعداد خطة عمل شاملة تتضمن العديد من الأنشطة المتنوعة من أجل تثقيف طلاب الجامعة وتنمية قدراتهم الإبداعية.

وصرح الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بأنه من المقرر البدء فى تنفيذ هذه الأنشطة مع بداية العام الدراسى الجديد بمشاركة مجموعة من أساتذة الجامعة فى مختلف التخصصات.

وقالت الدكتورة ياسمين الكاشف الأمين العام لمجلس الأمناء ومدير مركز التبادل الطلابي إن هذا النشاط يأتى فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مؤخرًا بين معهد إعداد القادة بحلوان وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بحضور الأستاذ خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة.

وأشارت إلى أن هذا البروتوكول يعد من أهم وأبرز إنجازات مركز التبادل الطلابى بالجامعة على المستوى المحلى لما يمثله من أهمية كبيرة خاصة أن هذه الأنشطة المزمع تنفيذها تتضمن العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية، والعروض الموسيقية، إلى جانب  تنظيم ندوات ثقافية يحاضر فيها نخبة من الشخصيات العامة حول استراتيجية الأمن القومى والمائى والمشروعات التنموية العملاقة الى جانب تثقيف الطلاب بقضية الانتماء الوطنى، والميثاق الأخلاقى للطالب الجامعى مع إلقاء الضوء على حروب الجيلين الرابع والخامس للتكنولوجيا ومواجهة التحديات الاقليمية والدولية وتحديث الخطاب الدينى.

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