طلب إحاطة بشأن ضبط 130 طن مبيدات زراعية محظورة دوليًا خلال 8 أشهر

تقدمت الدكتورة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة إلى مجلس الوزراء، ووزارة الزراعة، حول وجود مبيدات زراعية محظورة دوليًا يتم تداولها داخل الأسواق المصرية.



وقالت النائبة، في طلبها: "إن مصر نتيجة ضعف الرقابة وغياب دور الجهات المعنية في ظل الأنظمة والحكومات السابقة أصبحت سوقًا لمافيا تجار المبيدات المهربة، الأمر الذي أدى إلى وجود أكثر من 100 نوع من المبيدات المحظورة تُباع بالأسواق في مختلف المحافظات".



ولفتت إلى أن هناك تقريرا صُدر حديثًا من جانب لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، يتضمن أرقامًا كارثية، حيث أوضح أن حجم المبيدات المغشوشة والمحظورة التى تم ضبطها منذ الأول من يناير حتى أغسطس الماضى، بلغت 333 ألفًا و489 عبوة، تعادل 130 طنًا و159 كيلو جرامًا، بالمرور على 10 آلاف و110 محلات، منها المرخصة 4907، وغير المرخصة 5495، وتحت الترخيص 5952، عدد محاضر بلغت 336 محضرًا".



وشددت عضو مجلس النواب، على أن الأمر يحتاج إلى تدخل حاسم وفوري، لاسيما أن الأمر يتعلق بصحة المصريين، وبالتالي لا بد من شن حملات مكثفة على مناطق تداول وأسواق بيع المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج وضبط المبيدات المقلدة والمضروبة والمخصبات الزراعية المحظور تداولها بالأسواق".