شاهد.. مواطنون يؤيدون تغليظ عقوبة حيازة كلب شرس: إحنا مش في أوروبا

أكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنها تعتزم تعديل القانون الذى ينظم مسألة اعتداء الكلاب على المواطنين، من أجل تغليظ العقوبة على أصحاب الكلاب الخاصة الشرسة التي تتسبب فى الأذى للمواطنين ولكنه لم يتم إصدار أي تشريعات حتى الآن حول تغليظ عقوبة من يستخدم الكلاب في ترويع المواطنين.



ورصدت عدسة "صدى البلد" آراء بعض المواطنين حول مقترح هذا القانون وما هي العقوبة الرادعة من وجهة نظره للحد من انتشار هذه الظاهرة.



في البداية قال عباس مصطفى إنه بالتأكيد لا بد من تنفيذ وتغليظ عقوبة من يستخدم الكلاب لغير غرض الحراسة داخل منزله، ويتم عقابه بسحب الكلب منه وإلزامه بدفع غرامة مالية لكي يتعظ غيره من مربي الكلاب.



وأضاف عصام عزت أن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع باتت أزمة تؤرق المواطنين ويجب العمل على حل هذه الأزمة أيضا أما بالنسبة إلى ظاهرة اصطحاب الكلاب المنزلية الشرسة إلى الشوارع فيجب تغليظ العقوبة قدر الإمكان لردع مثل هؤلاء الشباب غير المسئولة وإلزامهم بدفع غرامة مالية كبيرة للحد من انتشار هذه الظاهرة.



وأوضح محمد عيد أن هذه المسألة لا تستحق هذا القدر من الاهتمام لأنه نادرا ما تجد شخصا يصطحب كلبا في شوارع مصر نحن لسنا بدولة أوروبية ينتشر بها محبو الحيوانات الأليفة وتربيتها ولكن هنا في مصر نادرا ما تجد ذلك عدا المناطق المتعارف عليها التي يسكن بها أثرياء القوم.



وأشار شريف أحمد إلى أن ظاهرة استخدام الكلاب في ترويع المواطنين انتشرت بكثرة خاصة في المناطق الشعبية التي يغلب عليها طابع الجهل، وعدم التربية السليمة للأبناء، والتي يستخدمون بها الكلاب في ترويع قاطني المنطقة وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة فيجب تربية وردع هؤلاء الشباب بتغليظ العقوبة بدفع غرامة والسجن لفترة محددة.