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صحة البحر الأحمر تنفي تسمم أحد السائحين في الغردقة..فيديو

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:29 م
فنادق الغردقة
فنادق الغردقة
مي محمد
أكد الدكتور فتحي سلمي، مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر ، أن وزارة الصحة تقوم بعمل تفتيش دوري بالكامل على جميع الفنادق والقري السياحية والمطاعم بالمحافظة.

وأشار الدكتور فتحي سلمي ، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج " صباحك مصري " ، المذاع عبر فضائية " إم بي سي مصر 2" ، اليوم الإثنين ، إلى أنه هناك قرار من جانب محافظ البحر الأحمر بتكثيف لجان التفتيش على جميع الفنادق و القرى بالتعاون مع اللجان المشكلة مع الجهات المعنية وهم مديرية الطب البيطري والتموين و مباحث التموين للكشف عن فساد أو فيروسات أو أمراض يمكن أن تكون منتشرة بسبب الطعام.

ونفى واقعة تسمم السائحين في أحد الفنادق بالمحافظة بسبب فيروس "إيكولا " ، متابعا أن هذه أكاذيب تروج عبر مواقع التواصل الإجتماعي و ليس لها أساس من الصحة.

وأردف أن ان إيكولا ليس بفيروس ولكن هو نوع من أنواع البكتريا، مشيرا إلى أن معامل الصحة تقوم بسحب عينات من الاكل و تحليلها للتأكد من سلامة الطعام .

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