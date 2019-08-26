روح الأمازون تحتضر.. القصة الكاملة لحرائق رئة الأرض وتبخر 20% من أكسجين الكوكب

حظيت حرائق الأمازون بتفاعل واهتمام واسعين خلال الأيام القليلة الماضية منذ اندلاع الحرائق بها، مع تحذيرات من جانب الخبراء المعنيين بالبيئة والمناخ لما ستخلفه الكارثة التى تلتهم رئة الأرض.



تشهد غابات الأمازون سلسلة حرائق مفزعة بلغ عددها 74 ألف حريق خلال عام 2019 منها 9500 حريق فى الأسبوع الجارى ما يشكل خطورة بالغة على الإتزان البيئي للكوكب بحسب خبراء البيئة والمعنيين بالخبراء.

اتسعت رقعة الحرائق في غابات الأمازون، خلال اليومين الماضيين، وغطت مساحة تتجاوز 1500 هكتار (الهكتار يعادل 10 آلاف متر)، وقال المعهد الوطنى لأبحاث الفضاء، فى بيان له، إنه تم رصد 1663 حريقًا جديدًا فى البرازيل، يومى الخميس والجمعة الماضيين، نصفها فى غابات الأمازون.

وتأتي هذه الاستجابة في الوقت الذي أبدى فيه زعماء مجموعة السبع المجتمعون في فرنسا عن قلقهم العميق بشأن هذه الحرائق.

تدخل دولى





وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، إن مجموعة السبع على وشك التوصل لاتفاق لتقديم "المعونة الفنية والمالية" للدول التي تأثرت بحرائق الأمازون.

وتنتشر غابات الأمازون على مستوى 8 دول وهي البرازيل وبوليفيا وبيرو وإكوادور وكولومبيا وفنزويلا وغويانا الفرنسية.

سلسلة حرائق





وفي الفترة الممتدة من يناير الماضي وأغسطس الجاري، سجلت غابات الأمازون 72 ألف حريق في كامل الأراضي البرازيلية

أما العدد الإجمالي للحرائق التي شبت في غابات الأمازون داخل البرازيل، خلال العام الماضي، فوصل إلى 40 ألفا، وهو عدد مثير للقلق بحسب ناشطي وخبراء البيئة والهيئات الدولية.

وكشف تقرير صادر عن معهد البرازيل الوطني لبحوث الفضاء، فإن نسبة الحرائق زادت بنسبة 83 في المئة داخل غابات البلد اللاتيني، ولذلك، يمكن رؤية دخان الحرائق من الفضاء، حتى وإن كان الرصد من مسافة 400 ميل.