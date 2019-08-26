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ثقافة

وسط البلد وشريف منير في ختام فعاليات مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 02:43 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
يبدأ الأسبوع الأخير لمهرجان الصيف الدولي السابع عشر بمكتبة الإسكندرية فعالياته بمجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية، حيث يلتقي عشاق التراث والطرب اليوم مع فرقة "سماعي"، والتي تقدم مزيجًا من الموسيقى والغناء من تراثنا الغني والذي يتميز بانتقاله بين الأشكال الغنائية التقليدية والموشحات والأغاني المتطورة والألحان المبتكرة.

وينظم مركز الفنون بالتعاون مع مدرسة الفنون يومًا للعائلة يوم الثلاثاء 27 أغسطس، حيث يشارك الأطفال وذويهم في أنشطة تعليمية وفنية وثقافية مشتركة بهدف تنمية مهاراتهم وصقل المواهب والقدرات الفنية للأطفال.

وتقدم فرقة جنوب الوادي للفن النوبي والإفريقي عرضها في مساء نفس اليوم، وهي فرقة استعراضية موسيقية يتميز عرضها بالمزج بين الأغاني والاستعراضات النوبية والسودانية والأرتام الإفريقية.

وتقدم فرقة وسط البلد حفلها يوم الأربعاء 28 أغسطس، وهي أحد أهم الفرق المستقلة في مصر، والتي أنشئت في أواخر التسعينيات ونالت شهرة كبيرة بسبب تنوع موسيقاهم وقدرتهم على دمج ألوان موسيقية مختلفة، بجانب مشاركة أعضاء الفرقة في عدة أعمال فنية وسينمائية.

وفي يوم الخميس 29 أغسطس، يشارك النجم شريف منير وفرقته الموسيقية "نوستالجيا" في المهرجان بعرض مميز لأهم أغاني فترة السبعينات والثمانينات والتسعينات.

وتقدم فرقة "آخر زفير" الأردنية حفلها يوم الجمعة 30 أغسطس، وهي تعتبر أول فرقة روك أردنية عربية حيث تأسست عام 2007، وتتناول القضايا الاجتماعية والثقافية في المنطقة.

ويقدم المخرج والمؤلف إيهاب يونس في نفس اليوم عرضه المسرحي "الأوضة" عن نص "استبربتيز" للكاتب البولندي "سيلافومير ميروجيك".

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