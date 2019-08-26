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فن

شاهد.. الراقصة الروسية جوهرة توضح حقيقة ارتباطها برجل أعمال مصري

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:45 م
جوهرة
جوهرة
منار نور
علقت الراقصة الروسية جوهرة على خبر زوجها الذي انتشر عبر السوشيال ميديا مؤخرًا.

ونشرت جوهرة صورة لخبر زواجها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي "إنستجرام"، معلقة: "غير حقيقي".

كانت الراقصة جوهرة نشرت صورة بصحبة رجل الأعمال علاء حكيم وعلقت عليها قائلة، "سأتزوج رجل الأعمال المصري علاء حكيم.. إذا اتفقنا الآن سنبقى شركاء.. أحبك حبيبي"، وهو ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول الزواج المرتقب.

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